Torino, D’Aversa verso l’addio: la società pronta a cambiare ancora

I buoni risultati ottenuti dal suo arrivo sulla panchina del Torino potrebbero non bastare a Roberto D’Aversa per conquistare la conferma. Il tecnico granata, scelto a fine febbraio per sostituire l’esonerato Marco Baroni, rischia infatti di salutare il club al termine della stagione- così riporta sportmediaset.it

Secondo quanto riportato dal nostro Orazio Accomando, la separazione tra il Torino e D’Aversa appare al momento molto probabile. Nonostante una gestione positiva e una squadra ritrovata sotto il profilo dei risultati, la società starebbe valutando un nuovo cambio tecnico in vista della prossima annata.

Le prossime settimane saranno decisive, ma l’impressione è che il futuro della panchina granata sia destinato ancora una volta a cambiare volto.