Lotito saluta Pedro: “Un campione vero, esempio di silenzio, lavoro e sacrificio”

Serata di emozioni in casa Lazio per la cena d’addio dedicata a Pedro, che si appresta a salutare ufficialmente il club nella gara di sabato contro il Pisa. Un momento celebrativo nel quale il presidente Claudio Lotito ha voluto rendere omaggio all’attaccante spagnolo, sottolineandone il valore umano e professionale.

Il numero uno biancoceleste ha speso parole di grande stima per il giocatore, definendolo una figura di riferimento assoluto: “Pedro è un campione, un esempio per tutti e rappresenta la storia del calcio oltre che un modello sportivo”.

Lotito ha poi evidenziato il percorso dell’attaccante in maglia Lazio, arrivato dopo l’esperienza alla Roma, sottolineando la scelta di sposare il progetto biancoceleste: “Ha tracciato un percorso nella Lazio nonostante provenisse dalla squadra avversaria e ha avuto il coraggio di fare una scelta non facile”.

Ampio spazio anche agli aspetti comportamentali e alla professionalità dimostrata nel corso della sua esperienza: “Non l’ho mai sentito alzare la voce, è sempre stato il primo ad arrivare al campo, ha sempre giocato con la testa. Per me essere qui oggi è un onore”.

Nel suo intervento, Lotito ha ribadito il ruolo di esempio che Pedro ha rappresentato all’interno dello spogliatoio: “È un campione nella vita, per la dedizione, la determinazione e la voglia di essere un punto di riferimento”.

Infine, il presidente biancoceleste ha concluso il suo omaggio soffermandosi sul suo atteggiamento quotidiano: “Sempre in silenzio, mai sopra le righe, dimostrando che con sacrificio, spirito di gruppo e voglia di vincere si può rappresentare al meglio il mondo del calcio.