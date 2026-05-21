Serie A, è iniziato il valzer delle panchine: rivoluzione in vista tra ritorni, addii e nuovi progetti

(Rosario Murro) – La stagione non è ancora ufficialmente terminata, ma in Serie A è già partita la tradizionale danza delle panchine. Tra allenatori in bilico, società pronte a cambiare guida tecnica e grandi ritorni che iniziano a prendere forma, l’estate del calcio italiano si preannuncia infuocata.

I primi verdetti del campionato hanno infatti acceso il mercato degli allenatori, con diverse società intenzionate a voltare pagina dopo stagioni deludenti o comunque lontane dalle aspettative. Le prossime settimane potrebbero ridisegnare completamente la geografia tecnica della Serie A.

Tra i nomi più chiacchierati c’è naturalmente quello di Maurizio Sarri. Dopo le tensioni vissute nell’ultima stagione alla Lazio e le recenti parole di Claudio Lotito, il futuro del tecnico toscano resta avvolto nell’incertezza. Il presidente biancoceleste ha ribadito pubblicamente l’esistenza di un contratto, ma il rapporto con ambiente e tifoseria appare sempre più fragile.

Attenzione anche alla situazione del Milan, dove la posizione dell’allenatore continua a essere oggetto di valutazioni interne. La dirigenza rossonera starebbe riflettendo sulla necessità di aprire un nuovo ciclo tecnico, mentre sullo sfondo tornano a circolare nomi di profilo internazionale.

Movimenti quasi certi anche a Napoli, reduce da una stagione complicata e ben lontana dai livelli dello Scudetto conquistato appena due anni fa. Il club azzurro vuole ripartire con un progetto ambizioso e il tema Conte allenatore sembrerebbe ariviato al capolinea . Per De laurentiis sarà centrale nelle strategie estive scegliere il nuovo tecnicio tra i nomi:” Maurizio Sarri (se Lotito si addolcisce) , Raffaele Palladino Vincenzo Italiano e l’outsider (Milan permettendo) Massimiliano Allgeri.

Anche Roma e Juventus osservano con attenzione il mercato delle panchine. I bianconeri potrebbero scegliere continuità confermando in bianconero Luciano Spalletti oppure affidarsi a un tecnico capace di inaugurare una nuova era, mentre nella capitale sembvra che sia fatta per la riconferna di Gasperini sulla panchna giallorossa con alla basa un serio propgetto di rilancio totatle del club.

Nel frattempo crescono le quotazioni di alcuni allenatori emergenti che si sono messi in mostra durante l’ultima stagione. I playoff di Serie B, ad esempio, stanno regalando visibilità importante a tecnici giovani e preparati, pronti al salto nel massimo campionato, tra tutti Aquiliani tecnicioo del catanzaro che ha conquistato la finale playoff, così come Giovanni Stroppa (Monza) specialista nelle promozioni e Ignazio Abate , tecnico della Juve Strabia.

Come ogni estate, il mercato degli allenatori rischia di trasformarsi in un vero effetto domino: una scelta può innescare una catena di cambiamenti destinata a coinvolgere gran parte della Serie A. Tra incontri riservati, contatti informali e trattative ancora lontane dai riflettori, il grande valzer è appena cominciato.