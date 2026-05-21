GP del Canada F1 2026: previsioni, favoriti e incognita meteo a Montreal

Il Gran Premio del Canada si avvicina e a Montreal si prepara un weekend che, come spesso accade sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve, potrebbe riservare più di una sorpresa. Tra valori tecnici ormai consolidati, lotte interne ai top team e soprattutto il meteo variabile, la gara canadese si presenta come una delle più imprevedibili della stagione di Formula 1.

Mercedes ancora favorita, Antonelli uomo da battere

La prima parte del Mondiale 2026 ha visto una netta supremazia della Mercedes, con Kimi Antonelli protagonista assoluto e leader del campionato grazie a una serie di vittorie consecutive. Il giovane talento italiano arriva a Montreal con i riflettori puntati addosso e il ruolo di favorito, forte anche di un pacchetto tecnico che si è dimostrato estremamente competitivo su ogni tipo di circuito.

Accanto a lui, George Russell resta un candidato credibile per la vittoria, soprattutto su una pista dove ha già ottenuto risultati importanti nelle ultime stagioni.

Ferrari e McLaren chiamate alla risposta

Dietro le Mercedes, la Ferrari e la McLaren cercano ancora il colpo che possa riaprire i giochi. Le prestazioni altalenanti delle due scuderie non hanno permesso finora di insidiare la leadership, ma il tracciato canadese, con lunghi rettilinei e forti frenate, potrebbe offrire un’occasione per ridurre il gap.

Attenzione anche a Max Verstappen, che su un circuito come Montreal resta sempre una minaccia concreta, soprattutto in condizioni miste o di gara caotica.

Il meteo: la vera incognita del weekend

Se la pista promette spettacolo, il meteo rischia di essere il vero fattore decisivo. Le previsioni indicano infatti un fine settimana diviso in due: condizioni asciutte e relativamente stabili tra prove libere, Sprint e qualifiche, mentre per la gara domenicale cresce sensibilmente la possibilità di pioggia.

A Montreal, dove il vento e le precipitazioni improvvise sono spesso protagonisti, anche una leggera variazione climatica può stravolgere strategie, degrado gomme e risultati finali.

Strategia e Sprint: weekend ad alta tensione

Il formato Sprint, ormai confermato anche per il Canada, aggiunge ulteriore complessità a un fine settimana già delicato. Con meno tempo per lavorare sull’assetto e più punti in palio già al sabato, i team saranno costretti a trovare rapidamente il giusto equilibrio tra rischio e gestione.

In un contesto così serrato, la scelta delle gomme e la capacità di adattarsi alle condizioni della pista potrebbero fare la differenza tanto quanto il passo gara puro.

Previsioni finali

Sulla carta, Mercedes parte davanti a tutti, con Antonelli favorito e Russell pronto ad approfittare di ogni occasione. Dietro, Ferrari e McLaren cercano un segnale di crescita, mentre Verstappen resta l’incognita principale in grado di ribaltare ogni pronostico.

Ma a Montreal, come la storia insegna, le previsioni contano fino a un certo punto. Il resto lo farà il meteo.