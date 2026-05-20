Inzaghi giura fedeltà al Palermo: “Non lascio a metà, ho un debito con questa gente”

Pippo Inzaghi allontana ogni dubbio sul proprio futuro e ribadisce la volontà di proseguire il percorso sulla panchina del Palermo, nonostante l’eliminazione dai playoff di Serie B maturata dopo la sfida con il Catanzaro. Un ko che ha fermato il sogno promozione, ma non ha scalfito il legame tra l’allenatore e l’ambiente rosanero.

Nel post partita, il tecnico ha voluto subito chiarire la sua posizione, escludendo qualsiasi ipotesi di addio: “Se resto al Palermo? Sì, sì, assolutamente. Non lascio le cose a metà. Oggi io non andrei neanche al Real Madrid”, ha dichiarato Inzaghi, sottolineando con forza la sua intenzione di continuare il progetto.

L’allenatore ha poi evidenziato il rapporto costruito con la piazza siciliana e il sostegno ricevuto sin dal suo arrivo: “Palermo è straordinaria sotto tutti i punti di vista. La gente dal primo giorno mi ha dato una fiducia incondizionata”.

Nonostante la vittoria nel match di ritorno, la delusione per l’obiettivo sfumato resta forte. Inzaghi non nasconde la tristezza per l’eliminazione: “Ho questo dispiacere perché la gente e la squadra mi hanno seguito passo dopo passo e sono molto triste dentro”.

Allo stesso tempo, però, l’ex attaccante del Milan ha ribadito la propria determinazione a portare avanti il lavoro iniziato: “Quando mi metto in testa una cosa la porto a termine, come è sempre stato nella mia carriera da giocatore e da allenatore”.

Infine, un pensiero carico di riconoscenza verso l’ambiente rosanero: “Ho un debito di grande riconoscenza nei confronti di questa gente”.