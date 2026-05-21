Aston Villa nella storia: trionfo in Europa League, Emery conquista il quinto titolo

L’Europa League 2025/2026 parla inglese. A Istanbul, l’Aston Villa domina la finale contro il Friburgo imponendosi con un netto 3-0 e conquistando per la prima volta nella sua storia il prestigioso trofeo continentale.

Una serata perfetta per la squadra guidata da Unai Emery, che conferma ancora una volta il suo straordinario feeling con questa competizione.

Per oltre quaranta minuti la finale resta equilibrata, con il Friburgo capace di contenere le iniziative degli inglesi e di giocare senza particolari timori. Poi, però, l’Aston Villa cambia ritmo e nel finale di primo tempo indirizza definitivamente la partita.

Al 41’ arriva il vantaggio: Morgan Rogers disegna un traversone preciso per Youri Tielemans, che coordina perfettamente il destro al volo e spedisce il pallone all’angolino, lasciando senza possibilità Atubolu. Un gol di grande qualità che spezza l’equilibrio della sfida.

I tedeschi accusano il colpo e, proprio allo scadere del primo tempo, subiscono anche il raddoppio. Stavolta è Emi Buendía a prendersi la scena: servito al limite dell’area da McGinn, l’argentino lascia partire un magnifico sinistro a giro che si infila sotto l’incrocio dei pali. Una rete spettacolare che manda l’Aston Villa all’intervallo sul 2-0.

Nella ripresa il Friburgo prova a reagire, ma la squadra di Emery controlla il match con grande maturità e chiude definitivamente i conti al 58’. Ancora protagonista Buendía, che sfonda sulla sinistra e mette al centro un pallone perfetto per Rogers, bravo ad anticipare tutti sul primo palo e firmare il tris.

Da quel momento la finale non ha più storia. L’Aston Villa gestisce il vantaggio senza correre rischi e sfiora persino il quarto gol nel finale, quando Buendía manca incredibilmente la doppietta a pochi passi dalla porta.

Al triplice fischio può partire la festa inglese: il club di Birmingham aggiunge l’Europa League alla propria bacheca europea, completando una collezione che comprende già la Coppa dei Campioni del 1981/1982 e la Supercoppa Europea conquistata pochi mesi dopo.

La notte di Istanbul consacra soprattutto Unai Emery. Con questo successo, l’allenatore spagnolo conquista la sua quinta Europa League in carriera, dopo i trionfi con il Siviglia e il Villarreal. Un record straordinario che lo conferma, ancora una volta, come il vero “Re dell’Europa League”.

TABELLINO FRIBURGO-ASTON VILLA

FRIBURGO-ASTON VILLA 0-3

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu 6; Kubler 5.5 (73′ Makembo sv), Ginter 6, Lienhart 5.5 (61′ Rosenfelder 6), Treu 5.5; Eggestein 6, Hofler 5 (61′ Holer 6); Beste 5 (86′ Gunter sv), Manzambi 6, Grifo 5.5 (73′ Scherhandt sv); Matanovic 5. All. Schuster.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez 6; Cash 6.5, Konsa 6.5, Pau Torres 6.5 (88′ Mings sv), Digne 6.5 (81′ Maatsen sv); Lindelof 6 (66′ Onana 6), Tielemans 7 (88′ Douglas Luiz sv); McGinn 6.5, Rogers 7.5, Buendia 7.5 (81′ Sancho sv); Watkins 6.5. All. Unai Emery

Marcatori: 41′ Tielemans, 45’+3 Buendia, 58′ Rogers

Arbitro: Letexier

Ammoniti: Treu (F), Buendia, Cash, McGinn (A)