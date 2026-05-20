Nazionale di calcio dell’Italia, tensione con la Grecia: Antognoni difende Baldini e i giovani azzurri

Si accende il clima attorno all’amichevole tra Nazionale di calcio della Grecia e Nazionale di calcio dell’Italia, in programma il 7 giugno a Creta. Al centro della polemica c’è la scelta del commissario tecnico azzurro ad interim Silvio Baldini di puntare su numerosi giovani provenienti dall’Under 21.

Una decisione che non sarebbe stata accolta positivamente dal ct della Grecia Ivan Jovanović, tanto da spingere la federazione ellenica a protestare formalmente. Dalla Grecia, infatti, filtrano indiscrezioni su un possibile annullamento della sfida, scenario che però la FIGC considera al momento improbabile.

Da Coverciano è arrivata una risposta netta attraverso le parole di Giancarlo Antognoni, campione del mondo del 1982 e capo delegazione azzurro per le amichevoli contro Nazionale di calcio del Lussemburgo e Grecia.

“Sarà la migliore Nazionale possibile in questo momento, per motivazioni e prospettive”, ha spiegato Antognoni ai canali ufficiali della FIGC. “Ho letto alcune polemiche sul fatto che mancheranno giocatori di maggiore esperienza, ma sinceramente non capisco dove sia il problema. Non è una mancanza di rispetto verso gli avversari”.

L’ex numero 10 della Fiorentina ha poi ribadito la qualità del gruppo scelto da Baldini: “Non scenderà in campo l’Under 21, ma un’Italia giovane e forte. Ci saranno calciatori di grande talento, alcuni già stabilmente nel giro della Nazionale maggiore e altri che Baldini conosce molto bene per il lavoro svolto in questi mesi con l’Under 21”.

Secondo Antognoni, proprio questi giovani rappresentano il futuro del calcio italiano: “Sono convinto che molti di loro diventeranno la base della Nazionale dei prossimi anni”.

Nonostante le tensioni diplomatiche delle ultime ore, la FIGC resta fiduciosa sul regolare svolgimento della partita, ribadendo che nessuna federazione può interferire nelle scelte tecniche dell’avversario.