Hero UCI Cross-Country Matathon World Cup sale in quota: Natural Andorra pronta per accogliere la terza tappa

L’edizione2026 del circuito mondiale dedicato alla distanza marathonraggiunge il giro di boa con la terza tappa a NaturlandAndorra, in programma domenica 31 maggio. Un percorso tecnico e spettacolare ottenuto grazie a un anello che i biker ripeteranno tre volte per un totale di 68km e 2.145m di dislivello.Un appuntamento chiave della stagione, che conferma quella di NaturlandAndorracome tappa centrale del circuito internazionale marathonfirmato HERO.Le maglie di leader di classifica indossate dalla svizzera Anna Weinbeer e dal belga Wout Alleman.Hashtag: #HERO #HEROUCIMarathonWorldCup #HEROWorldCup #GripyourDestinyLa 2026 HERO UCI Cross-country Marathon World Cupentra nel vivo con la terza tappa in programma domenica 31 maggio a NaturlandAndorra, nel cuore dei Pirenei. Dopo l’esordio dello scorso anno, i Pirenei diventano un appuntamento centrale del calendario internazionaledella lunga distanza, capace di unire alta quota(siamo a 2.000 metri di altitudine), contenuti tecnici e un contesto naturale di grande fascino.A rendere la sfida ancora più intensa, una novità assoluta nella giovane storia della HERO UCI Cross-country Marathon World Cup: il percorso si sviluppa su un anello da ripetere per tre volte, una formula che aumenta ritmo e strategia, e lo rende ancora più spettacolare per il pubblico. Al termine della prova, gli atleti uomini e donne avranno percorso 68chilometri e 2.145metri di dislivello su un tracciato pensato per mettere alla prova.

I FAVORITI: ILa competizione scatterà domenica 31 maggio alle ore 8.30dal Naturland Bike Center, con la partenza della categoria Élite uomini, seguita dalle Élite donne, dai MasterLicense edagli amatori. I primi arrivi della gara maschile sono attesi intorno alle 11.30, mentre circa 30 minuti più tarditaglieranno il traguardo le Élite donne e i Master. Alle 12.30è in programma la cerimonia di premiazione, che chiuderà ufficialmente la terza tappa della 2026 HERO UCI Cross-country Marathon World Cup.A indossare la maglia rossa HERO di leader di Coppa del Mondo ci sarà naturalmente la svizzera Anna Weinbeerdel team KTM Spada Powered by Brenta Brakes a punteggio pieno (500 p.) dopo le due vittorie a mani basse a Calpe e a Capoliveri. Alle sue spalle la spagnola Natalia Fischer Egusquizadel team Extremadura Ecopilas staccata di 100 punti e al terzo posto la polacca Paula Gorycka -Kurmann(300 p.).L’anno scorso la gara fu vinta dall’olandese Rosa Van Doorn, in attesa del rientro alle competizioni dopo lo stop di un mese fa a causa di problemi fisici.Anche tra gli uomini la leadership non è cambiata dopo la prova sull’Isola d’Elba con il belga Wout Allemana guidare la classifica con 400 punti e l’italiano Stefano Goriache lo insegue a 105 punti mentre in terza posizione il detentore della Coppa del Mondo 2025, il tedesco Andreas Seewalddel Singer KTM Racing Team. Un anno fa sui sentieri di Andorra primeggiò il colombiano Leo Paezdel Leecougan Basso Factory Racing Team che il prossimo 31 maggio punterà a un bis.COME SEGUIRE LA GARASarà possibile seguire la gara dalle 8:00 alle 12:00 sul sito della HERO UCI Cross-country Marathon World Cupwww.heroucimarathonworldcup.comcon illive timing e tracking degli atleti Élite

foto: Wisthaler