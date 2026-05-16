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Narváez scatenato al Giro 2026: conquista i muri fermani e manda un segnale ai big

Maggio 16, 2026
scritto daRedazione

Ancora una volta Jhonatan Narváez. L’ecuadoriano della UAE Team Emirates–XRG firma il bis al Giro d’Italia 2026 imponendosi nella spettacolare tappa dei muri fermani, al termine di una giornata caotica, velocissima e ricca di colpi di scena.

La frazione si è accesa sin dai primi chilometri. Tra vento contrario, continui scatti e un gruppo lanciato a ritmi impressionanti, nessun tentativo di fuga è riuscito davvero a prendere il largo. A provarci con decisione sono stati anche Filippo Ganna e Alberto Bettiol, protagonisti di un attacco ad oltre 50 km/h di media, ma il plotone non ha mai lasciato spazio.

La corsa cambia volto a circa 75 chilometri dal traguardo, quando il forcing della Visma | Lease a Bike spezza il gruppo in due tronconi. Nel drappello di testa restano tutti gli uomini più attesi per la classifica generale: Jonas Vingegaard, Jay Hindley, Afonso Eulálio e Giulio Pellizzari.

Nel frattempo davanti si forma il terzetto decisivo: Narváez allunga insieme al compagno Mikkel Bjerg e al norvegese Andreas Leknessung. Sui continui strappi marchigiani l’ecuadoriano dimostra ancora una volta tutta la sua esplosività, piazzando l’attacco decisivo nel finale e andando a prendersi una vittoria di grande prestigio.

Leknessung deve accontentarsi del secondo posto, mentre dietro il gruppo maglia rosa arriva con un piccolo ma significativo distacco. Nello sprint tra i big, Vingegaard e Hindley rosicchiano due secondi agli altri uomini di classifica, confermando che la lotta per la maglia rosa è già entrata nel vivo.

Narváez, intanto, continua a sorprendere: dopo il primo successo, arriva un’altra impresa che lo consacra tra i protagonisti assoluti di questo Giro 2026.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Jhonatan Narvaez ECU (UAE Emirates-XRG) in 3h27’26”
2. Andreas Leknessund NOR (Uno-X Mobility) a 32″
3. Martin Tjotta NOR (Uno-X Mobility) a 42″
4. Guillermo Silva URU a 44″
5. Lorenzo Milesi ITA s.t.
6. Christian Scaroni ITA a 48″
7. Corbin Strong NZL a 55″
8. Juan Pedro Lopez ESP s.t.
9. Wout Poels NED a 58″
10. Markel Beloki ESP a 1’00”

Il Giro d’Italia affronta la nona tappa, la Cervia-Corno alle Scale di 184 chilometri,

CLASSIFICA GENERALE

1 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 34:28:42

2 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 03:15

3 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 03:34

4 Scaroni Christian XDS Astana Team 04:18

5 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 04:23

6 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 04:28

7 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 04:32

8 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 04:56

9 Arensman Thymen Netcompany INEOS 05:07

10 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 05:11

Maggio 16, 2026
scritto daRedazione
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