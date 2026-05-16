Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
L’Inter conquista la sua decima Coppa Italia, All’Olimpiico Lazio sconfitta 2-0 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Perrone show nelle qualifiche Moto3 a Barcellona: pole magistrale e prima fila da sogno per Uriarte
Vietti infiamma Montmelò: pole record in Moto2 e messaggio al mondiale
Calcio Tavolo: Perotti a trofeo Città di Terni

Vietti infiamma Montmelò: pole record in Moto2 e messaggio al mondiale

Maggio 16, 2026
scritto daRedazione

Celestino Vietti si prende il palcoscenico del GP di Catalunya con una qualifica da protagonista assoluto. Sul tracciato di Barcellona il pilota italiano firma un clamoroso 1:41.076, nuovo record della pista in Moto2, conquistando una pole position pesantissima nel sesto appuntamento del Motomondiale 2026.

Il portacolori della Speed Up porta la Boscoscuro davanti a tutti con un giro perfetto, confermando un feeling eccezionale con il circuito catalano e lanciando un segnale importante ai rivali in ottica gara e campionato.

Accanto a lui in prima fila scatteranno Collin Veijer e Manuel Gonzalez. L’olandese della Red Bull KTM Ajo ha sfiorato il colpo chiudendo a poco più di due decimi dalla vetta, mentre Gonzalez si conferma tra i piloti più costanti del weekend con il terzo tempo.

Seconda fila molto combattuta con Ivan Ortolà, Alonso Lopez e Aron Canet, tornato finalmente competitivo dopo alcune uscite sottotono. Più indietro ma comunque vicini ai migliori Filip Salac, Daniel Holgado e José Antonio Rueda, che apriranno la terza fila.

Tra le sorprese di giornata spicca il rookie Luca Lunetta, autore di un’ottima decima posizione davanti a Izan Guevara e Senna Agius.

Weekend complicato invece per David Alonso, soltanto tredicesimo, mentre Tony Arbolino vive una qualifica da dimenticare: fuori già in Q1, partirà dalla ventiquattresima casella e sarà chiamato a una difficile rimonta.

Moto2 GP Catalunya 2026 – Top 10 Qualifiche

  1. Celestino Vietti – 1:41.076
  2. Collin Veijer +0.262
  3. Manuel Gonzalez +0.360
  4. Ivan Ortolà +0.379
  5. Alonso Lopez +0.445
  6. Aron Canet +0.476
  7. Filip Salac +0.507
  8. Daniel Holgado +0.550
  9. José Antonio Rueda +0.579
Maggio 16, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Perrone show nelle qualifiche Moto3 a Barcellona: pole magistrale e prima fila da sogno per Uriarte

Maggio 16, 2026
Articolo successivo

Calcio Tavolo: Perotti a trofeo Città di Terni

Maggio 16, 2026

Recommended for You

Perrone show nelle qualifiche Moto3 a Barcellona: pole magistrale e prima fila da sogno per Uriarte

Caos e pioggia a Le Mans: Guevara vince la guerra di nervi, Vietti il migliore degli italiani

Moto 3- Quiles imprendibile a Le Mans: pioggia, dominio e podio per Bertelle

Le Mans, Fernandez piazza il colpo: pole Moto3 tra spettacolo e follia ai box