Vietti infiamma Montmelò: pole record in Moto2 e messaggio al mondiale

Celestino Vietti si prende il palcoscenico del GP di Catalunya con una qualifica da protagonista assoluto. Sul tracciato di Barcellona il pilota italiano firma un clamoroso 1:41.076, nuovo record della pista in Moto2, conquistando una pole position pesantissima nel sesto appuntamento del Motomondiale 2026.
Il portacolori della Speed Up porta la Boscoscuro davanti a tutti con un giro perfetto, confermando un feeling eccezionale con il circuito catalano e lanciando un segnale importante ai rivali in ottica gara e campionato.
Accanto a lui in prima fila scatteranno Collin Veijer e Manuel Gonzalez. L’olandese della Red Bull KTM Ajo ha sfiorato il colpo chiudendo a poco più di due decimi dalla vetta, mentre Gonzalez si conferma tra i piloti più costanti del weekend con il terzo tempo.
Seconda fila molto combattuta con Ivan Ortolà, Alonso Lopez e Aron Canet, tornato finalmente competitivo dopo alcune uscite sottotono. Più indietro ma comunque vicini ai migliori Filip Salac, Daniel Holgado e José Antonio Rueda, che apriranno la terza fila.
Tra le sorprese di giornata spicca il rookie Luca Lunetta, autore di un’ottima decima posizione davanti a Izan Guevara e Senna Agius.
Weekend complicato invece per David Alonso, soltanto tredicesimo, mentre Tony Arbolino vive una qualifica da dimenticare: fuori già in Q1, partirà dalla ventiquattresima casella e sarà chiamato a una difficile rimonta.
Moto2 GP Catalunya 2026 – Top 10 Qualifiche
- Celestino Vietti – 1:41.076
- Collin Veijer +0.262
- Manuel Gonzalez +0.360
- Ivan Ortolà +0.379
- Alonso Lopez +0.445
- Aron Canet +0.476
- Filip Salac +0.507
- Daniel Holgado +0.550
- José Antonio Rueda +0.579