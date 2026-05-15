“Dall’inizio, per sempre”: il Genoa saluta Malinovskyi con un addio carico di emozione

Il Genoa saluta Ruslan Malinovskyi con un messaggio intenso e pieno di gratitudine, dopo la conferma che il centrocampista ucraino lascerà il club al termine della stagione. Un addio che chiude un percorso breve ma vissuto con grande partecipazione da entrambe le parti.

Attraverso una nota ufficiale, la società rossoblù ha voluto ringraziare il giocatore per quanto dato in campo e nello spogliatoio, sottolineandone l’impatto umano prima ancora che tecnico. Un legame costruito passo dopo passo, tra momenti positivi e difficoltà affrontate insieme.

“Grazie Ruslan per questa bellissima avventura vissuta con il rosso e il blu cuciti sulla pelle”, si legge nel comunicato del Genoa, che racconta il rapporto tra il giocatore e i colori del club come qualcosa di profondo e autentico.

Non sono mancate parole dedicate alla sua determinazione e al suo spirito combattivo: “Nella buona e nella cattiva sorte, la tua grinta e il tuo amore per la maglia resteranno indelebili”. Un riconoscimento che evidenzia quanto Malinovskyi sia riuscito a lasciare il segno nell’ambiente genoano.

Il club ha poi immaginato anche un ultimo saluto speciale al Ferraris, con la possibilità per il giocatore di ricevere l’abbraccio dei tifosi in quello che viene definito come la sua casa: “Tutto il Genoa ti manda un caloroso saluto, pronto a farti ricevere una standing ovation in quella che è stata e rimarrà casa tua. Dall’inizio, per sempre”.

Un addio sentito, che chiude un capitolo significativo e lascia dietro di sé rispetto, riconoscenza e un legame destinato a restare nel tempo.