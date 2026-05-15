Darderi crolla dopo la maratona con Ruud: ” oggi non avevo proprio benzina”. Il norvegese :”il tennis è brutale”

La lunga pausa per pioggia non cambia il copione della semifinale agli Internazionali d’Italia. Luciano Darderi, arrivato all’appuntamento con il serbatoio quasi vuoto, si arrende a Casper Ruud che approfitta della maggiore freschezza fisica e vola in finale al Foro Italico.

L’azzurro ha spiegato senza giri di parole il peso delle energie spese nei giorni precedenti: “La stanchezza ha inciso, i tempi di recupero erano diversi, ero molto affaticato”. Darderi ha però riconosciuto anche la forza dell’avversario: “Anche al 100% potevo perdere con Ruud, ma oggi non avevo proprio benzina”.

Il giovane italiano ha poi voluto rivolgere un pensiero ai tifosi presenti sugli spalti di Roma, scusandosi per il finale amaro: “Mi dispiace per chi è venuto a vedermi, ho dato tutto ma non avevo energie. Dopo la sospensione per pioggia pensavo di recuperare, invece è andata peggio. Nel tennis succede e bisogna accettarlo”.

Nonostante l’eliminazione, il bilancio del torneo resta estremamente positivo: “È stata una settimana da sogno, il miglior torneo della mia carriera finora. Porto via tanta fiducia. Il ricordo più bello è la vittoria nei quarti alle due di notte. Ora devo migliorare sotto tanti aspetti, non uno in particolare”.

Spazio anche all’emozione personale, con una dedica sentita: “Questo torneo lo dedico a mia nonna che non c’è più e che voleva vedermi diventare tennista. Spero l’abbia visto da qualche parte. E a mio padre, perché è anche grazie a lui se sono qui”.

Dall’altra parte, Casper Ruud ha evidenziato la differenza di condizioni fisiche tra i due: “Il tennis è uno sport brutale. Luciano ha giocato match molto duri, l’ultimo finito alle due di notte, e non è riuscito a recuperare. Io invece avevo già finito e questo ha fatto la differenza”.

Ora il norvegese si prepara alla finale, con la possibilità di affrontare Jannik Sinner davanti al pubblico romano: “Giocare contro Sinner qui non è mai facile. L’anno scorso mi ha battuto , spero di potermi rifare in finale”