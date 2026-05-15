Ruud travolge Darderi: il norvegese vola in finale agli Internazionali d’Italia 2026

Una giornata complicata e una lunga lotta contro la stanchezza hanno messo fine al sogno di Luciano Darderi agli Internazionali BNL d’Italia 2026. Il giovane tennista italiano si è arreso in semifinale a Casper Ruud, con un netto 6-1, 6-1, in poco più di un’ora di gioco, dopo uno stop di quasi due ore per pioggia sul Centrale del Foro Italico.

Darderi, reduce dall’impresa contro Alexander Zverev e da una maratona di tre ore contro Jodar, è apparso scarico fin dalle prime battute. Errori insoliti per il numero 20 del mondo hanno facilitato il dominio di Ruud, che ha giocato con precisione e sicurezza, trovando angoli e traccianti di altissimo livello. Il primo set si è aperto con un break immediato del norvegese, seguito da un breve controbreak di Darderi, ma poi Ruud ha preso decisamente il controllo, chiudendo la frazione nonostante l’interruzione per pioggia.

Alla ripresa, il secondo set è proseguito sulla stessa linea: Darderi ha provato a reagire ma il gap fisico e mentale era evidente, mentre Ruud ha imposto il suo gioco fino al 4-0. L’italiano ha conquistato il quinto game e annullato due match point, ma non è riuscito a completare la rimonta. La tensione si è anche percepita sugli spalti, con un episodio di nervosismo con un tifoso che si è concluso senza conseguenze.

Con questa vittoria, Casper Ruud conquista meritatamente la finale degli Internazionali BNL d’Italia 2026, dove affronterà il vincente del match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev.

Per Darderi, nonostante la semifinale deludente, resta un torneo da protagonista: eliminare giocatori di livello mondiale e arrivare fino a un passo dalla finale rappresenta un vero e proprio trampolino di lancio nella sua carriera.