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De Rossi carica il Genoa: “Contro il Milan serviranno coraggio e personalità”

Maggio 15, 2026
scritto daRedazione

Il Genoa si prepara a salutare il proprio pubblico nell’ultima gara casalinga della stagione. Domenica a Marassi arriverà il Milan, ancora in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League nonostante le numerose assenze.

Alla vigilia della sfida, Daniele De Rossi ha presentato il match con grande rispetto per i rossoneri, senza però rinunciare all’ambizione di chiudere al meglio davanti ai tifosi rossoblù.

“Il Milan resta una delle squadre più forti del calcio mondiale. Per gran parte della stagione è stato nelle primissime posizioni e dispone di giocatori capaci di cambiare la partita in qualsiasi momento”, ha spiegato il tecnico del Genoa.

L’allenatore giallorosso teme soprattutto la reazione di una squadra ferita: “Quando club di questo livello attraversano momenti difficili spesso riescono a tirare fuori il meglio. Mi aspetto una squadra motivata e aggressiva, ma noi vogliamo giocarcela fino in fondo”.

De Rossi ha poi ribadito l’importanza dell’ultima sfida al Ferraris: “Vogliamo chiudere bene davanti ai nostri tifosi. In questa stagione lo stadio ci ha trasmesso energia e ci ha aiutato tanto nei momenti difficili. Sarebbe bello regalare un’altra soddisfazione alla nostra gente”.

Spazio anche a una riflessione sulla comunicazione tardiva della data delle partite: “Qualche disagio c’è stato, come per tutte le squadre coinvolte, ma dobbiamo adattarci e pensare solo al campo”.

Infine, sul suo futuro, De Rossi ha voluto allontanare le voci di mercato: “In questo momento penso soltanto al Genoa. La mia attenzione è tutta rivolta alla squadra e alla chiusura della stagione”.

Maggio 15, 2026
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