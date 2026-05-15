Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
L’Inter conquista la sua decima Coppa Italia, All’Olimpiico Lazio sconfitta 2-0 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
MotoGP, si accendono i motori a Barcellona: oggi le prime prove del GP di Catalogna
Acosta vola nelle prequalifiche del GP di Catalogna: Bagnaia e Martin costretti al Q1
De Rossi carica il Genoa: “Contro il Milan serviranno coraggio e personalità”

Acosta vola nelle prequalifiche del GP di Catalogna: Bagnaia e Martin costretti al Q1

Maggio 15, 2026
scritto daRedazione

È Pedro Acosta il più veloce nelle prequalifiche del Gran Premio di Catalogna della MotoGP. Il giovane spagnolo della KTM ha fermato il cronometro sull’1’38”710, conquistando il miglior tempo davanti al connazionale Alex Marquez, secondo con la Ducati del Team Gresini a soli 18 millesimi di distanza.

Ottima prova anche per Brad Binder, terzo sull’altra KTM ufficiale con un ritardo di appena 70 millesimi, a conferma della competitività della casa austriaca sul circuito di Montmeló.

Tra gli italiani si mettono in evidenza Fabio Di Giannantonio, sesto con la Ducati VR46, e Marco Bezzecchi, settimo in sella all’Aprilia. Giornata invece complicata per Francesco Bagnaia: il pilota Ducati ha chiuso fuori dalla top ten con un distacco di +0.350 e dovrà quindi affrontare il Q1 nelle qualifiche ufficiali.

Stessa sorte anche per Enea Bastianini, undicesimo con la KTM, e per Jorge Martin. Lo spagnolo dell’Aprilia, condizionato da una caduta senza conseguenze durante la sessione, non è andato oltre il diciassettesimo tempo.

Maggio 15, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

MotoGP, si accendono i motori a Barcellona: oggi le prime prove del GP di Catalogna

Maggio 15, 2026
Articolo successivo

De Rossi carica il Genoa: “Contro il Milan serviranno coraggio e personalità”

Maggio 15, 2026

Recommended for You

Sinner batte Rublev in due set e vola in semifinale Internazionali d’Italia

Darderi infinito: impresa nella notte di Roma, Jodar ko e semifinale storica agli Internazionali

Ternana Calcio, è fallimento: fine dell’era rossoverde tra trattative fallite e futuro tutto da ricostruire. Tifosi Rossoverdi ‘traditi’