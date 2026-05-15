Viggegaard scatena il primo show al Giro: trionfo sul Blockhaus

La prima grande montagna del Giro d’Italia incorona Jonas Vingegaard. Il campione danese della Visma-Lease a Bike conquista la settima tappa, la lunghissima Formia-Blockhaus di 244 chilometri, lanciando un chiaro messaggio a tutti i rivali per la maglia rosa.

Sul durissimo arrivo abruzzese, Vingegaard ha cambiato ritmo a pochi chilometri dal traguardo, facendo immediatamente la differenza. Solo per un tratto Giulio Pellizzari ha provato a restare alla sua ruota, confermando il proprio talento e regalando una prestazione di grande carattere davanti ai migliori uomini di classifica.

Con il passare dei chilometri, però, il danese ha aumentato ancora l’andatura, lasciando indietro tutti e andando a prendersi una vittoria netta e prestigiosa. Alle sue spalle ha chiuso Felix Gall, mentre Pellizzari ha terminato con un brillante quarto posto dopo essere stato tra i protagonisti della tappa.

Nonostante il successo di Vingegaard, la maglia rosa resta sulle spalle del portoghese Eulalio, bravo a gestire la prima vera giornata di alta montagna e a conservare il primato in classifica generale.

Il Giro entra ora nel vivo, ma il Blockhaus ha già dato una certezza: Vingegaard c’è, ed è pronto a prendersi la corsa rosa.

Domani sabato 16 maggio , ottava tappa : CHIETI – FERMO di 157 Km.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma | Lease a Bike) 6h09’15”

2. Felix Gall AUT (Decathlon CMA CGM Team) a 13″

3. Jai Hindley AUS (Red Bull – BORA – hansgrohe a 1’02”

4. Giulio Pellizzari ITA a 1’05”

5. Ben O’Connor AUS s.t.

6. Mathys Rondel FRA a 1’29”

7. Giulio Ciccone ITA a 1’40”

8. Derek Gee CAN a 1’42”

9. Michael Storer AUS a 1’44”

10. Thymen Arensman NED s.t.

La classifica generale

1. Afonso Eulalio POR (Bahrain-Victorious) in 30h 59′ 23″

2. Jonas Vingegaard DAN (Team Visma – Lease a Bike) a 3’17”

3. Felix Gall AUT (Decathlon CMA CGM Team) a 3’24”

4. Jai Hindley AUS (Red Bull-Hansgrohe) a 4’25”

5. Giulio Pellizzari ITA (Red Bull- Hansgrohe) a 4’28”

6. Ben O’Connor IRL (Team Jayco Alula) a 4’32”

7. Mathys Rondel LUX (Tudor Pro Cycling Team) a 4’56”

8. Giulio Ciccone ITA (LIDL-Trek) a 4’58”

9. Thymen Arensman OLA (Netcompany – INEOS) a 5’07”

10. Michael Storer AUS (Tudor Pro Cycling Team) a 5’11”

Maglia Ciclamino

1. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) 130 punti

2. Jonathan Milan (Lidl-Trek) 76

3. Ballerini Davide (XDS Astana Team) 58

Miglior scalatore

1. Jonas Vingegaard DAN (Team Visma – Lease a Bike) 61

2. Diego Pablo Sevilla ESP (Team Polti VisitMalta) 42 punti

3. Felix Gall AUT (Decathlon CMA CGM Team) 24 punti

Classifica giovani

1. Afonso Eulalio POR (Bahrain- Victorious) in 30h59’23”

2. Giulio Pellizzari ITA (Red Bull- Hansgrohe) a 4’28”

3. Mathys Rondel LUX (Tudor Pro Cycling Team) a 4’56”