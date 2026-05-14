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Serie A , il prpogramma della 37esima Giornata
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Serie A , il prpogramma della 37esima Giornata

Maggio 15, 2026
scritto daRedazione

Raggiunto l’accordo tra Prfettira di Roma e Lerga Calcio Serie A , con il derby Roma -Lazio , clacio d’inizio alle ore 12,30 domenica 17 maggio , per garantire la contemporaneità delle sfide. Giocheranno all’ora di pranzo anche altre big come Napoli, Juventus, Milan e Como.

Serie A, il programma della 37esima giornata

 Qui il nuovo programma della penultima giornata del campionato di Serie A 2025/26: 

Como-Parma, domenica 17 maggio alle ore 12

Genoa-Milan, domenica 17 maggio alle ore 12

Juventus-Fiorentina, domenica 17 maggio alle ore 12

Roma-Lazio, domenica 17 maggio alle ore 12

Pisa-Napoli, domenica 17 maggio alle ore 12 

Inter-Verona, domenica 17 maggio alle ore 15

Atalanta-Bologna, domenica 17 maggio alle ore 18

Cagliari-Torino, domenica 17 maggio alle ore 20.45

Sassuolo-Lecce, domenica 17 maggio alle ore 20.45

Udinese-Cremonese, domenica 17 maggio alle ore 20.45

Maggio 15, 2026
scritto daRedazione
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