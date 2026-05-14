Serie A , il prpogramma della 37esima Giornata

Raggiunto l’accordo tra Prfettira di Roma e Lerga Calcio Serie A , con il derby Roma -Lazio , clacio d’inizio alle ore 12,30 domenica 17 maggio , per garantire la contemporaneità delle sfide. Giocheranno all’ora di pranzo anche altre big come Napoli, Juventus, Milan e Como.
Serie A, il programma della 37esima giornata
Qui il nuovo programma della penultima giornata del campionato di Serie A 2025/26:
Como-Parma, domenica 17 maggio alle ore 12
Genoa-Milan, domenica 17 maggio alle ore 12
Juventus-Fiorentina, domenica 17 maggio alle ore 12
Roma-Lazio, domenica 17 maggio alle ore 12
Pisa-Napoli, domenica 17 maggio alle ore 12
Inter-Verona, domenica 17 maggio alle ore 15
Atalanta-Bologna, domenica 17 maggio alle ore 18
Cagliari-Torino, domenica 17 maggio alle ore 20.45
Sassuolo-Lecce, domenica 17 maggio alle ore 20.45
Udinese-Cremonese, domenica 17 maggio alle ore 20.45