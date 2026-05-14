Coppa Italia, storia e numeri: Juventus in vetta, Inter e Roma inseguono

La Coppa Italia è una delle competizioni più importanti del calcio nazionale, organizzata dalla FIGC e riservata ai club professionistici italiani. Nata nel 1922, la coppa ha attraversato quasi un secolo di storia, diventando nel tempo uno dei trofei più ambiti della stagione.

Le squadre più vincenti

In cima all’albo d’oro c’è la Juventus, che guida la classifica con 15 vittorie, record assoluto della competizione.

Numeri e caratteristiche della competizione

La Coppa Italia conta più di 75 edizioni disputate e ha visto alternarsi diverse formule nel corso degli anni. Oggi il torneo prevede un sistema a eliminazione diretta con l’ingresso progressivo delle squadre di Serie A.

Ecco la classifica delle squadre vincitrici della Coppa Italia (aggiornata al 13 maggio 2026):

15 volte campione : Juventus

: Juventus 10 volte campione : Inter

: Inter 9 volte campione : Roma

: Roma 7 volte campione : Lazio

: Lazio 6 volte campioni : Fiorentina, Napoli

: Fiorentina, Napoli 5 volte campioni : Torino, Milan

: Torino, Milan 4 volte campione : Sampdoria

: Sampdoria 3 volte campioni : Parma, Bologna

: Parma, Bologna 1 volta campioni: Vado, Genoa, Venezia, Atalanta, Vicenza

Una coppa tra storia e spettacolo

La competizione ha spesso visto protagoniste le grandi del calcio italiano, ma non sono mancate sorprese e percorsi inaspettati da parte di club meno blasonati. Questo mix tra tradizione e imprevedibilità ha reso la Coppa Italia un torneo sempre molto seguito dai tifosi.

Un trofeo che continua a rappresentare un pezzo importante della storia del calcio italiano e che ogni stagione assegna un titolo ricco di prestigio.