Derby di Roma sotto tensione: Curva Sud in protesta, Olimpico a rischio “vuoto”

Il Derby della Capitale tra Roma e Lazio rischia di entrare nella storia più per ciò che accadrà sugli spalti che per quanto si vedrà in campo.

A pochi giorni da una delle sfide più attese della stagione, il clima intorno al match resta incandescente. Le incertezze su data e orario hanno alimentato tensioni e malumori, fino ad arrivare alla decisione più clamorosa: la AS Roma Curva Sud ha annunciato che non entrerà allo Stadio Olimpico in segno di protesta.

La scelta della Curva Sud

La posizione è stata comunicata dai gruppi organizzati con una nota ufficiale, in cui viene spiegata la decisione di disertare l’ingresso allo stadio per protestare contro la gestione della programmazione della partita.

Nel messaggio si legge una presa di posizione netta e polemica: “A tutto c’è un limite e quel limite è stato superato. La Prefettura ha deciso? Noi pure. La dignità non vale nessuna partita di calcio”. I gruppi aggiungono inoltre che la scelta nasce dal disagio creato ai tifosi per cambi di orario e organizzazione ritenuti penalizzanti.

Un derby a rischio atmosfera

Il rischio concreto è che il Derby della Capitale perda una delle sue componenti più iconiche: il tifo organizzato. Uno scenario che trasformerebbe completamente l’atmosfera della gara, da sempre una delle più calde e spettacolari del calcio italiano.

Il derby non è infatti solo una partita, ma un evento che vive di coreografie, cori e una tensione unica sugli spalti, elementi che potrebbero essere fortemente ridotti in questa occasione.

Cresce la tensione

Oltre alla questione legata allo stadio, resta alta l’attenzione anche sul fronte dell’ordine pubblico, con un clima che appare già teso in vista della sfida.

Per la Roma si tratta di una partita fondamentale anche in chiave classifica e corsa alle competizioni europee, ma il contorno rischia di oscurare il valore sportivo del match.

Un derby che, alla vigilia, si presenta carico di incertezze e che potrebbe essere ricordato più per la protesta sugli spalti che per quanto accadrà sul campo dello Stadio Olimpico.