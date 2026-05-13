Lazio-Inter, notte da trofeo all’Olimpico: in palio la Coppa Italia. Le probabili formazioni

Biancocelesti a caccia del riscatto, nerazzurri pronti al doblete dopo lo Scudetto
Tutto pronto allo Stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia tra SS Lazio e FC Internazionale Milano. Le due squadre tornano ad affrontarsi a pochi giorni di distanza dall’ultimo incrocio in campionato, vinto nettamente dai nerazzurri per 3-0, ma questa volta la posta in palio è molto più alta.
L’Inter vuole completare una stagione trionfale aggiungendo la Coppa Italia allo Scudetto già conquistato. Per Cristian Chivu sarebbe il secondo trofeo al primo anno sulla panchina nerazzurra, un’impresa riuscita in passato soltanto a José Mourinho nell’era moderna interista.
Dall’altra parte la Lazio cerca invece una serata capace di cambiare il giudizio sull’intera stagione. La squadra allenata da Maurizio Sarri vuole regalare un trofeo ai propri tifosi e conquistare anche il pass per la prossima UEFA Europa League, sfumato attraverso il campionato.
I biancocelesti arrivano all’ultimo atto dopo aver eliminato l’Atalanta BC ai rigori, trascinati dalle parate decisive di Motta. L’Inter invece ha conquistato la finale grazie alla rimonta contro il Como 1907.
Dove vedere Lazio-Inter in tv e streaming
La finale sarà trasmessa questa sera alle ore 21:00 in diretta tv in chiaro su Canale 5. La partita sarà disponibile anche in streaming gratuito sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Le probabili formazioni
Lazio (4-3-3)
Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.
Allenatore: Maurizio Sarri
Inter (3-5-2)
Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro.
Allenatore: Cristian Chivu