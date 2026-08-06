Calciomercato Serie A e B – i tabelloni aggiornati al 5 agosto 2026

ATALANTA
acquisti
Gaetano (c, Cagliari)
cessioni
Godfrey (d, Rangers Glasgow)
Palestra (d, Chelsea)
BOLOGNA
acquisti
Caccavo (a, Lumezzane)
Pobega (c, Milan) riscatto
Alhassane (d, Real Oviedo)
Amondarain (c, Estudiantes)
Dovbyk (a, Roma)
cessioni
Aebischer (c, Pisa) riscatto
Amey (d, Frosinone)
Raimondo (a, Frosinone)
Castro (a, Roma)
Ravaglia (p, Watford)
CAGLIARI
acquisti
Romano (c, Roma)
Akarakiri (c, Everton U18)
Fazzini (c, Fiorentina)
Winks (c, Leicester)
Kofler (d, Sudtirol)
cessioni
Luvumbo (a, Maiorca)
Belotti (a, svincolato)
Gallea (d, Juve Stabia)
Veroli (d, Sudtirol)
Wieteska (d, Wieczysta Kraków)
COMO
acquisti
Milla (c, Getafe)
Cuenca (d, Barcellona)
Kaiki (d, Cruzeiro)
Nico Paz (a, Real Madrid)
Liberali (c, Catanzaro)
cessioni
Sergi Roberto (c, svincolato)
Cassandro (d, Palermo)
Nucifero (d, Giana Erminio)
Felipe Jack (d, Cremonese)
Engelhardt (c, Friburgo)
Vojvoda (d, Udinese)
FROSINONE
acquisti
Konè (c, Como) riscatto
Amey (d, Bologna)
Raimondo (a, Bologna)
G. Calvani (d, Genoa)
Cittadini (d, Atalanta)
Fini (a, Genoa)
El Azzouzi (c, svincolato)
Desplanches (p, Palermo)
Zerbin (c, Napoli)
Hasa (c, Napoli)
Akpoguma (d, svincolato)
cessioni
Dixon (a, Toronto)
FIORENTINA
acquisti
Fabbian (c, Bologna) riscatto
Brescianini (c, Atalanta) riscatto
Viery (d, Gremio)
Dragusin (d, Tottenham)
Atta (c, Udinese)
Jimenez (d, Bournemouth)
Oulai (c, Trabzonspor)
Valdepenas (d, Real Madrid)
Joao Mario (d, Juventus)
cessioni
Beltran (a, River Plate)
Kouadio (d, Monza)
Amatucci (c, Deportivo)
Martinelli (p, Avellino)
Fazzini (c, Cagliari)
Gosens (d, Schalke 04)
Richardson (c, Le Havre)
Bianco (c, Modena)
Distefano (a, Empoli)
Barak (c, Apoel Nicosia)
Scuderi (d, Juve Stabia)
Comuzzo (d, Torino)
Balbo (d, Sturm Graz)
Moreno (d, Venezia)
Sohm (c, Fiorentina)
GENOA
acquisti
Colombo (a, Milan) riscatto
Marcelo Vaz (d, Varesina)
Baldanzi (c, Roma) prestito con obbligo di riscatto
Meichtry (c, Thun)
Wiafe (c, Modena)
Puczka (d, Juventus)
Traoré (c, Marsiglia)
cessioni
Ekhator (d, Juventus)
Consiglio (p, Modena)
Odero (p, Modena)
Debenedetti (a, Cesena)
INTER
acquisti
Alexandar Stankovic (c, Bruges) riacquisto
Akanji (d, Manchester City) riscatto
Provedel (p, Lazio)
Massolin (c, Modena)
Stones (d, svincolato)
cessioni
Sommer (p, svincolato)
Acerbi (d, svincolato)
Darmian (d, svincolato)
De Vrij (d, svincolato)
Carboni (d, Parma)
Dumfries (d, Real Madrid)
Akinsanmiro (c, Monza)
trattative
Curtis Jones (c, Liverpool)
Koné (c, Roma)
Chalobah (d, Chelsea)
Vanderson (d, Monaco)
Molina (d, Atletico Madrid)
Read (d, Feyenoord)
Spence (d, Tottenham)
Romero (d, Tottenham)
JUVENTUS
acquisti
Openda (a, Lipsia) riscatto
Boga (a, Nizza) riscatto
Ekhator (a, Genoa)
Celik (d, svincolato)
Alajbegovic (a, Bayer Leverkusen)
Kolo Muani (a, Psg)
cessioni
Vlahovic (a, svincolato)
Pietrelli (c, Vicenza)
Faticanti (c, Avellino)
Openda (a, Lione)
Rouhi (d, Carrarese)
Adzic (a, Sassuolo)
Joao Mario (d, Fiorentina)
LAZIO
acquisti
Pedraza (d, Villarreal)
Doekhi (d, svincolato)
Galassi (c, Real Madrid)
cessioni
Gila (d, Milan)
Calvani (d, Milan)
LECCE
acquisti
Geubbels (a, Paris Fc)
cessioni
Camarda (a, Milan)
Ramadani (c, Corum SK)
Fruchtl (p, Salisburgo)
MILAN
acquisti
Camarda (a, Lecce) riscatto
Gonçalo Ramos (a, Psg)
Gila (d, Lazio)
Diawara (d, Troyes)
cessioni
MONZA
acquisti
Lucchesi (d, Fiorentina) riscatto
Foe Ondoa (c, Estoril)
Kouadio (d, Fiorentina)
Mangas (d, Sporting)
Varela (a, Benfica)
Akinsamiro (c, Inter)
cessioni
Hernani (c, Palermo)
Azzi (d, Modena)
Ravanelli (d, Sampdoria)
NAPOLI
acquisti
Alisson Santos (a, Sporting) riscatto
Hojlund (a, Manchester United) riscatto
Milinkovic Savic (p, Torino) riscatto
cessioni
Juan Jesus (d, svincolato)
Elmas (c, Lipsia) f.p.
Hasa (c, Frosinone)
Zerbin (c, Frosinone)
Gutierrez (d, Bayer Leverkusen)
PARMA
acquisti
Nicolussi Caviglia (c, Venezia) riscatto
Lontani (a, Milan)
Cremaschi (c, Inter Miami) riscatto
Daffara (p, Avellino)
Carboni (d, Inter)
Diallo (a, Borussia Dortmund)
cessioni
Estevez (c, svincolato)
Sits (a, Dordrecht)
Martinez (c, Arezzo)
Tigani (c, Ospitaletto)
Cardinali (a, Spezia)
Benedyczak (a, Kasımpaşa)
ROMA
acquisti
Malen (a, Aston Villa) riscatto
Ghilardi (d, Verona) riscatto
Castro (a, Bologna)
cessioni
Sangaré (d, Elche)
Saud Abdulhamid (d, Lens)
Baldanzi (c, Genoa)
Romano (c, Cagliari)
Celik (d, svincolato)
Pagano (c, Cesena)
Dovbyk (a, Bologna)
Angelino (d, Deportivo La Coruna)
SASSUOLO
acquisti
Muric (p, Ipswich Town) riscatto
Walukiewicz (d, Torino) riscatto
Bowie (a, Verona)
Adzic (a, Juventus)
cessioni
Tressoldi (d, Atletico Mineiro)
Muharemovic (d, Leeds)
Mulattieri (a, Verona)
Leone (c, Arezzo)
TORINO
acquisti
Simeone (a, Napoli) riscatto
Anjorin (c, Empoli) riscatto
Kulenovic (a, Dinamo Zagabria) riscatto
Ciammaglichella (c, Juve Stabia) f.p.
Cacciamani (c, Juve Stabia) f.p.
Oristanio (a, Venezia)
Mascardi (p, Spezia)
Comuzzo (d, Fiorentina)
Comert (d, svincolato)
Fitz-Jim (c, Ajax)
cessioni
Walukiewicz (d, Sassuolo)
Silva (a, Mantova)
Lazaro (d, svincolato)
Maripan (d, svincolato)
Tameze (c, svincolato)
Dellavalle (d, Padova)
UDINESE
acquisti
Gueye (a, Metz) riscatto
Zaniolo (a, Galatasaray) riscatto
Chakvetadze (c, Watford)
Unai Gomez (c, Athletic Bilbao)
Vojvoda (d, Como)
cessioni
Sava (p, Craiova)
Nunziante (p, Arezzo)
Atta (c, Fiorentina)
Bravo (a, Watford)
Pafundi (a, Catanzaro)
Payero (c, Watford)
Zemura (d, Watford)
VENEZIA
acquisti
Compagnon (c, Juve Next Gen) riscatto
Basic (c, svincolato)
Helgason (c, Lecce)
Correia (d, Valencia)
Lisman (a, Lech Poznan)
L. Berardi (c, Pescara)
Bella Kotchap (d, Verona)
A. Rrahmani (a, Sparta Praga)
Gomes (d, Saragozza)
Akor Adams (a, Siviglia)
Moreno (d, Fiorentina)
Sohm (c, Fiorentina)
cessioni
Doumbia (c, Sporting Lisbona)
Svoboda (d, Brighton)
Plizzari (p, Sudtirol)
Korac (d, Verona)
Busato (d, svincolato)
Cannavò (a, Spezia)
Fila (a, Avellino)
Compagnon (a, Verona)
Tavernaro (c, Vis Pesaro)
Berengo (c, Vis Pesaro)
Mariani (c, Vis Pesaro)
CALCIOMERCATO SERIE B
AREZZO
acquisti
Arena (a, Pisa)
Nunziante (p, Udinese)
Seculin (p, svincolato)
Illanes (d, Carrarese)
Martinez (c, Parma)
Cipriani (a, Aranova)
Cerri (a, Como)
Sala (c, svincolato)
Cagnano (d, Avellino)
Leone (c, Sassuolo)
cessioni
Di Chiara (d, fine contratto)
Venturi (p, fine contratto)
Guccione (c, Pescara)
ASCOLI
acquisti
De Pieri (c, Inter under 20)
Perciun (c, Torino)
Acampora (c. svincolato)
Oliveri (d, Atalanta)
cessioni
Forte (a, Entella)
Rizzo Pinna (c, Cosenza) f.p.
Cozzoli (d, Savoia)
Tavcar (d, Giulianova)
Corazza (a, svincolato)
Ndoj (c, svincolato)
AVELLINO
acquisti
Sassi (p, Atalanta)
Spadoni (a, Torino)
Faticanti (c, Juventus)
Moruzzi (d, Juventus)
Martinelli (p, Fiorentina)
Di Maggio (c, Inter)
Fila (a, Venezia)
cessioni
Lescano (a, Salernitana)
Crespi (a, Union Brescia)
D’Ausilio (c, Iraklis Salonicco)
De Cristofaro (c, Latina)
Marchisano (d, Giugliano)
Cagnano (d, Arezzo)
BENEVENTO
acquisti
Logan Gaspar (a, Club America)
Siatounis (c, Potenza)
Schimmenti (a, Potenza)
Sylla (p, svincolato)
Beruatto (d, Pisa)
Sernicola (d, Cremonese)
Dalle Mura (d, Juve Stabia)
Verdi (a, Svincolato)
cessioni
Nardi (c, fine contratto)
Perlingeri (a, Audace Cerignola)
CARRARESE
acquisti
Khafi (c, Psg under 20)
Guercio (d, Slask Wroclaw)
Rubino (c, Fiorentina)
Pinelli (c, Lazio)
Romani (d, Fiorentina)
Marconi (a, Parma)
Cissè (a, Atalanta Under 23)
Rouhi (d, Juventus)
cessioni
Cicconi (d, Sampdoria)
Bouah (c, fine contratto)
Illanes (d, Arezzo)
Accornero (a, Trento)
Scheffer (d, Pineto)
Zuelli (c, Padova)
Zanon (d, Pisa)
CATANZARO
acquisti
Di Francesco (c, Palermo) riscatto
Postiglione (d, Pineto)
Franck Tchaouna (a, svincolato)
Franky Tchaouna (c, svincolato)
Candela (d, Spezia)
Pafundi (a, Udinese)
cessioni
Cassandro (d, Como) f.p.
Rispoli (c, Como) f.p.
Nuamah (c, Sassuolo) f.p.
Jack (d, Como) f.p.
Oudin (c, svincolato)
Brighenti (d, Vicenza)
Liberali (c, Como)
Pontisso (c, Cremonese)
CESENA
acquisti
Caprini (a, Fiorentina)
Natta (d, Newcastle United Jets)
Druiventak (a, svincolato)
Pagano (c, Roma)
Debenedetti (a, Genoa)
cessioni
Calò (c, Frosinone) riscatto
Berti (c, Cremonese)
Bastoni (d, fine contratto)
Castrovilli (c, fine contratto)
CREMONESE
acquisti
Berti (c, Cesena)
Lickunas (a, Perugia)
Gerli (c, Modena)
Felipe Jack (d, Como)
Festa (p, Mantova)
Pontisso (c, Catanzaro)
cessioni
Silvestri (p, Karagumruck)
Ceccherini (d, svincolato)
Okereke (a, svincolato)
Vardy (a, svincolato)
Zanimacchia (c, Padova)
Nava (p, Alcione Milano)
Tsadjout (a, Vicenza)
Pavesi (d, Pergolettese)
Sernicola (d, Benevento)
Afena-Gyan (a, Igdir Fk)
EMPOLI
acquisti
Di Stefano (a, Fiorentina)
cessioni
Anjorin (c, Torino) riscatto
Ignacchiti (c, Empoli)
Konate (a, Juventus)
Versari (p, Piacenza)
Ignacchiti (c, Mantova)
Zanaga (a, Milan)
ENTELLA
acquisti
Previtali (d, Chiavari)
Forte (a, Ascoli)
Corona (a, Palermo)
Motolese (d, Entella)
cessioni
Lipani (c, Latina)
JUVE STABIA
acquisti
Giorgini (d, Sudtirol) riscatto
Ricciardi (d, Cosenza) riscatto
Carissoni (d, Cittadella) riscatto
Patane (c, Verona)
Caccavo (a, Bologna)
Scuderi (d, Fiorentina)
Gallea (d, Cagliari)
cessioni
Cacciamani (c, Torino) f.p.
Burnete (a, Lecce) f.p.
Diakitè (d, Palermo) f.p.
Kassama (c, Trento) f.p.
Ciammaglichella (c, Torino) f.p.
Varnier (d, Sudtirol)
Maistro (c, svincolato)
Morachioli (a, svincolato)
Leone (c, Pisa)
Dalle Mura (d, Benevento)
Carissoni (d, Padova)
MANTOVA
acquisti
Benaissa (d, Casa Pia)
Castellini (d, Catania)
Silva (a, Torino)
Meroni (d, Bari)
Tomasevic (d, Bologna)
Gemello (p, Perugia)
Gliozzi (a, Modena)
Chinetti (a, Como)
Spinaccè (a, Inter Under 20)
Vesentini (c, Union Brescia)
Ignacchiti (c, Empoli)
Cajazzo (a, Casarano)
cessioni
Marras (a, Pisa)
MODENA
acquisti
Manquant (a, svincolato)
Sersanti (c, Juventus) riscatto
Ronco (d, Monopoli)
Bacchin (a, Perugia)
Montevago (a, Perugia)
Consiglio (p, Genoa)
Odero (d, Genoa)
Caso (a, Monza) f.p.
Bozhanaj (c, Reggiana) f.p.
Olzer (c, Pescara)
Azzi (d, Monza)
Brugman (c, svincolato)
Zanetti (a, Karpaty Lviv)
Bianco (c, Fiorentina)
cessioni
Cauz (d, svincolato)
Cotali (d, svincolato)
Defrel (a, svincolato)
Massolin (c, Inter) f.p.
Strizzolo (a, svincolato)
Gliozzi (a, Mantova)
Wiafe (c, Genoa)
Gerli (c, Cremonese)
PADOVA
acquisti
Sorrentino (p, Monza) riscatto
Bordoni (d, Lazio)
Zanimacchia (c, Cremonese)
Lovato (d, svincolato)
Cocchi (d, Inter)
Zuelli (c, Carrarese)
Carissoni (d, Juve Stabia)
cessioni
Penta (c, Arzignano)
Castegnaro (c, Arzignano)
Tumiatti (c, Mestre)
PALERMO
acquisti
Diakitè (d, Juve Stabia) f.p.
Estevez (c, svincolato)
Brunori (a, Sampdoria) f.p.
Gyasi (c, Empoli ) riscatto
Lund (d, Colonia) f.p.
Cassandro (d, Como)
Hernani (c, Monza)
Fortin (p, Lens)
Bozzolan (d, Reggiana)
Barba (d, svincolato)
cessioni
Bardi (p, Mantova)
Saric (c, Antalyaspor)
Di Francesco (c, Catanzaro)
Bereszynski (d, Motor Lublino)
Corona (a, Entella)
Di Bartolo (p, Altamura)
Desplanches (p, Frosinone)
Nikolaou (d, Ofi Creta)
Vasic (c, Sudtirol)
Lund (d, Birmingham)
PISA
acquisti
Loyola (c, Independiente) riscatto
Aebischer (c, Bologna) riscatto
Denoon (d, Zurigo) riscatto
Marras (a, Mantova)
Leone (c, svincolato)
Zanon (d, Carrarese)
cessioni
Arena (a, Arezzo)
Raychev (c, Levski Sofia)
Lind (a, Nordsjallend)
Marin (c, Al Nasr)
Mlakar (a, Maribor)
Jevsenak (c, Maribor)
trattative
Abiuso (a, Carrarese)
SAMPDORIA
acquisti
Insigne (a, svincolato)
S. Esposito (c, Spezia) riscatto
Begic (a, Parma) riscatto
Cicconi (d, Carrarese) riscatto
Gartenmann (d, Ferencvaros)
Sinani (a, svincolato)
Ravanelli (d, Monza)
Lauritsen (a, svincolato)
Viti (d, Nizza)
cessioni
Coubis (d, Cluj)
SUDTIROL
acquisti
Varnier (d, Juve Stabia)
Stabile (d, Inter)
Mixtur (a, Villefranche)
Plizzari (p, Venezia)
Lopes (a, Radomiak)
Stivanello (d, Bologna)
Pyytthia (c, Bologna)
Vasic (c, Palermo)
Veroli (d, Cagliari)
Vadjunec (p, Treviso)
cessioni
Mallamo (c, Union Brescia)
Kofler (d, Cagliari)
VERONA
acquisti
Bega (c, Stade Nyonnais)
Leali (p, svincolato)
Korac (d, Venezia)
Cerbone (a, Casarano)
Compagnon (a, Venezia)
Mulattieri (a, Sassuolo)
Sezonienko (a, Lechia Danzica)
cessioni
Ghilardi (d, Roma) riscatto
Mitrovic (a, Vojvodina)
Lambourde (a, Servette)
Bella Kotchap (d, Venezia)
Gagliardini (c, fine contratto)
Lirola (d, fine contratto)
Akpa Akpro (c, fine contratto)
Pavanati (c, Lumezzane)
Nwachukwu (d, Lumezzane)
Cazzadori (d, Spezia)
Patane (c, Juve Stabia)
Bowie (a, Sassuolo)
VICENZA
acquisti
Rauti (a, Torino)
Corazza (d, Bologna)
Moncini (a, Vicenza)
Pietrelli (c, Juve Next Gen)
Marchizza (d, svincolato)
Brighenti (d, Catanzaro)
Tsadjout (a, Cremonese)
Valoti (c, svincolato)
cessioni
Zamparo (a, Alcione)