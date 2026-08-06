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Torino, il precampionato sorride ad Abate: Kulenovic firma il successo sul Vado
Calciomercato Serie A e B - i tabelloni aggiornati al 5 agosto 2026

Torino, il precampionato sorride ad Abate: Kulenovic firma il successo sul Vado

Agosto 6, 2026
scritto daRedazione

Prosegue con segnali positivi la preparazione estiva del Torino. Al Filadelfia, la formazione guidata da Ignazio Abate supera 3-1 il Vado, neopromosso in Serie C, conquistando la quinta amichevole del proprio precampionato e confermando i progressi mostrati nelle ultime uscite.

I granata partono con il piede giusto e mettono subito la partita sui binari favorevoli grazie a Kulenovic. L’attaccante si conferma tra i giocatori più in forma della squadra, firmando una doppietta che permette al Torino di prendere il controllo del match e di gestire con tranquillità il vantaggio.

Nella ripresa il Vado prova a rientrare in partita con la rete di Lischetti, che accorcia le distanze e riapre momentaneamente il confronto. La reazione degli uomini di Abate, però, è immediata: nel finale è Gabellini a chiudere definitivamente i conti, realizzando il gol del definitivo 3-1.

L’amichevole è stata anche l’occasione per osservare all’opera Kian Fitz-Jim, centrocampista arrivato dall’Ajax nelle scorse settimane. Il nuovo acquisto è stato schierato titolare da Ignazio Abate, che continua a sperimentare uomini e soluzioni tattiche in vista degli impegni ufficiali.

Per il Torino resta ora un ultimo appuntamento prima dell’inizio della stagione. Sabato i granata saranno impegnati sul campo dell’Avellino nell’ultima amichevole estiva, mentre il debutto ufficiale è fissato per Ferragosto, quando allo stadio Olimpico Grande Torino affronteranno la Carrarese nel primo turno di Coppa Italia.

foto archivio sportivo24.it

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