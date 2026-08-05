Juventus, Spalletti: ” siamo sulla giusta strada”

La Juventus continua a raccogliere segnali incoraggianti nella preparazione estiva. Il successo per 1-0 contro il Chelsea a Hong Kong, deciso dalla rete di Edon Zhegrova, conferma il buon momento della squadra di Luciano Spalletti, ancora imbattuta dopo quattro amichevoli, con un bilancio di tre vittorie e un pareggio.

Al termine della sfida, il tecnico bianconero ha espresso soddisfazione soprattutto per l’atteggiamento mostrato dai suoi giocatori. Più del risultato, Spalletti ha evidenziato la capacità della squadra di restare compatta nei momenti di difficoltà e di mantenere sempre un’identità precisa, sia in fase difensiva sia quando c’era da ripartire e creare occasioni da gol.

L’allenatore ha poi sottolineato il valore del Chelsea, definendolo una delle squadre più complete del panorama internazionale. Proprio per questo motivo considera la prestazione della Juventus un passo avanti importante: i bianconeri non si sono limitati a difendere, ma hanno affrontato gli inglesi con coraggio, cercando di pressare alto e di giocare a viso aperto. Un atteggiamento che, secondo Spalletti, rappresenta la mentalità giusta per una squadra che vuole crescere e confrontarsi con avversari di alto livello.

Tra le note più positive della serata c’è stato il rientro di Kenan Yildiz. Il tecnico ha spiegato che il talento turco viene gestito con attenzione per evitare rischi e consentirgli di raggiungere la migliore condizione in vista dell’inizio del campionato. L’aspetto più confortante, però, è che il giocatore abbia ormai superato i problemi fisici e possa tornare a esprimere tutto il suo potenziale.

Parole di apprezzamento anche per Zhegrova, autore del gol che ha deciso la partita. Spalletti ha evidenziato come il contributo dell’esterno non si limiti alla rete realizzata: ciò che conta davvero è il lavoro svolto durante tutta la gara, tra sacrificio, disponibilità e qualità nelle giocate offensive. Pur con qualche errore, il kosovaro ha confermato di poter essere una risorsa importante per la stagione.

Un altro dato che rende soddisfatto l’allenatore riguarda la fase difensiva. Dopo quattro uscite estive, la Juventus non ha ancora subito gol, segnale di un’organizzazione che sta già dando i suoi frutti. Allo stesso tempo, Spalletti ha ricordato che il calcio di agosto va interpretato con equilibrio e che queste partite servono soprattutto a distribuire il minutaggio e valutare tutti gli uomini della rosa, come accaduto con David, impiegato secondo il programma stabilito dallo staff.

Infine, nessuna apertura sul mercato. Il tecnico ha preferito non entrare nei dettagli delle strategie societarie, limitandosi a ribadire la piena fiducia nella dirigenza e la convinzione che il club stia lavorando nella direzione condivisa per consegnare alla Juventus una rosa competitiva in vista della nuova stagione.