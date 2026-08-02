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Cairo apre alla cessione del Torino: “Vendo se arrivano soldi e passione”
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Cairo apre alla cessione del Torino: “Vendo se arrivano soldi e passione”

Agosto 2, 2026
scritto daRedazione

Il futuro del Torino potrebbe riservare sorprese. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il presidente Urbano Cairo ha aperto le porte alla cessione della società granata, ponendo tuttavia un paletto ben preciso:

“Il Toro, se arriva uno con i soldi e la passione giusta, posso anche venderlo. Ma non s’è presentato ancora nessuno.”

Al di là delle contestazioni e dei malumori di parte della piazza, al momento non ci sono offerte concrete sul tavolo. Di conseguenza, in attesa di acquirenti che rispondano ai requisiti richiesti, la proprietà resta saldamente nelle mani di Cairo in vista del futuro

Agosto 2, 2026
scritto daRedazione
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