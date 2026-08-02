Allegri infiamma Napoli:”Speriamo di vincere uno, due o tre trofei”. Poi la battuta sulla Champions

Massimiliano Allegri conquista subito il cuore dei tifosi del Napoli.

Nel corso della grande festa organizzata in Piazza del Plebiscito per celebrare il centenario del club azzurro, il nuovo allenatore è stato accolto da un’ovazione e ha lanciato un messaggio chiaro: lavoro, ambizione e voglia di riportare il Napoli ai vertici.

Introdotto sul palco da Edy Reja, Allegri ha ricordato il suo passato da calciatore in maglia azzurra, sottolineando il valore speciale del ritorno in una città che gli ha riservato un’accoglienza straordinaria.

“Per me è un onore essere qui. Tornare a Napoli dopo trent’anni dalla mia esperienza da giocatore è un’emozione particolare. Il centenario rappresenta un patrimonio della città e di tutte le generazioni che hanno contribuito a rendere grande questa società. Napoli ha sempre saputo rialzarsi nei momenti difficili e tornare a vincere: è una qualità che appartiene al suo popolo”.

Il tecnico livornese ha poi parlato del primo impatto con il nuovo ambiente, rivelando di essere rimasto colpito dall’entusiasmo respirato fin dai primi giorni di ritiro.

“L’affetto e la passione che ho trovato sono davvero incredibili. Posso promettere una sola cosa: metteremo in campo grande professionalità, serietà e dedizione per cercare di raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Le parole dell’allenatore sono state accompagnate dal coro dei tifosi presenti in piazza, che gli hanno chiesto a gran voce di vincere. Una richiesta alla quale Allegri ha risposto con il sorriso, mostrando tre dita e alimentando i sogni della piazza.

“Speriamo di ritrovarci qui tra un anno a festeggiare qualche trofeo. Uno, due o magari tre… vedremo”, ha detto tra gli applausi.

L’ultimo passaggio è stato dedicato alla Champions League, con una battuta che ha fatto sorridere il pubblico.

“La Champions League? Che bella parola…”, ha commentato Allegri, richiamando una celebre frase di Totò e lasciando intendere quanto sia forte il desiderio di vedere il Napoli protagonista anche sul palcoscenico europeo.

Tra entusiasmo, ambizione e ironia, Allegri ha lanciato il suo primo messaggio alla città: niente proclami, ma la volontà di costruire un Napoli competitivo, capace di lottare fino in fondo su tutti i fronti e regalare nuove soddisfazioni ai propri tifosi.