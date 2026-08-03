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Bis biancoceleste: la Lazio supera l’Ascoli in rimonta

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Agosto 3, 2026
scritto daRedazione

La Lazio conquista il secondo successo consecutivo in questa fase di preparazione, superando l’Ascoli per 2-1 dopo il pirotecnico 6-3 rifilato all’Avellino.

Anche in questo test la squadra di Gennaro Gattuso ha dovuto rimboccarsi le maniche dopo essere finita in svantaggio a inizio ripresa per via della rete di Chakir. La reazione dei biancocelesti è stata però immediata: il pareggio è arrivato grazie a un eccezionale colpo di tacco di Mattia Zaccagni, lesto a capitalizzare l’azione rifinita da Taylor e Dia. Nel finale, dopo aver già sfiorato il gol poco prima, ci ha pensato Ratkov a siglare la rete del definitivo sorpasso e a regalare la vittoria ai capitolini.

Agosto 3, 2026
scritto daRedazione
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