Bis biancoceleste: la Lazio supera l’Ascoli in rimonta

La Lazio conquista il secondo successo consecutivo in questa fase di preparazione, superando l’Ascoli per 2-1 dopo il pirotecnico 6-3 rifilato all’Avellino.

Anche in questo test la squadra di Gennaro Gattuso ha dovuto rimboccarsi le maniche dopo essere finita in svantaggio a inizio ripresa per via della rete di Chakir. La reazione dei biancocelesti è stata però immediata: il pareggio è arrivato grazie a un eccezionale colpo di tacco di Mattia Zaccagni, lesto a capitalizzare l’azione rifinita da Taylor e Dia. Nel finale, dopo aver già sfiorato il gol poco prima, ci ha pensato Ratkov a siglare la rete del definitivo sorpasso e a regalare la vittoria ai capitolini.