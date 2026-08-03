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Tour internazionale per la Juventus: i bianconeri pronti a partire tra Asia e Australia

Agosto 3, 2026
scritto daRedazione

È tutto pronto per il via dello Juventus Summer Tour powered by Jeep, una prestigiosa tournée internazionale che vedrà i bianconeri viaggiare tra l’Asia e l’Oceania per preparare al meglio la nuova stagione sotto la guida di mister Luciano Spalletti.

Il programma del tour si sviluppa in due tappe:

  • Prima tappa (Hong Kong): Mercoledì 5 agosto i bianconeri scenderanno in campo per l’atteso test di prestigio contro il Chelsea.
  • Seconda tappa (Perth, Australia): La squadra si sposterà poi in Oceania per gli ultimi due impegni di lusso:
    • Sabato 8 agosto: la grande sfida contro l’Inter.
    • Martedì 11 agosto: il confronto conclusivo contro il Palermo.

Il gruppo è in partenza alla volta di Hong Kong con i convocati a disposizione del tecnico, pronto a misurarsi in test internazionali di altissimo livello.

Agosto 3, 2026
scritto daRedazione
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