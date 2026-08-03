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Stop in Austria per l’Udinese: il Trabzonspor si impone di misura

Agosto 3, 2026
scritto daRedazione

L’Udinese chiude la parentesi del ritiro in Austria con una sconfitta di misura. Sul campo di Velden, i friulani cedono per 1-0 contro i turchi del Trabzonspor, decisi da un gol lampo di Muci arrivato dopo appena quattro minuti dal fischio d’inizio.

Il tecnico Kosta Runjaic ha sfruttato l’occasione per ruotare ampiamente la rosa, cambiando l’undici titolare rispetto al pirotecnico 3-3 del giorno prima contro il Mainz per testare uomini e moduli. La squadra ha mostrato buone trame offensive, pagando però a caro prezzo una disattenzione in avvio. Tra i subentrati nella ripresa, grande sfortuna per Nicolò Zaniolo, vicinissimo al pareggio con un gran tiro da fuori area stampato sul palo interno.

La comitiva ha fatto ritorno a Lienz per l’ultimo giorno di ritiro, prima del rientro in Friuli. Da lì in poi, testa dritta alla preparazione in vista dell’atteso esordio ufficiale in Coppa Italia, fissato per la notte di Ferragosto contro il Padova.

Agosto 3, 2026
scritto daRedazione
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