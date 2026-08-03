Blitz in Inghilterra: il Torino stende il Burnley

Il Torino torna dall’Inghilterra con un sorriso prezioso. Al Turf Moor, i granata superano il Burnley per 1-0 grazie alla rete decisiva siglata da Dembelé nella prima frazione di gioco.
Un successo che permette alla formazione guidata da Abate di voltare pagina dopo il passo falso contro il Cittadella e di archiviare positivamente la parentesi dei test precedenti (le vittorie contro Pinzolo Valrendenda e Alcione Milano).
Sul rettangolo verde inglese, il tecnico ha subito fatto scendere in campo dal primo minuto i nuovi innesti difensivi Comuzzo e Comert, per poi concedere spazio nella ripresa anche all’ultimo arrivato Fitz-Jim.
Chiusa la parentesi oltremanica, la squadra fa ritorno in Italia per affrontare gli ultimi due appuntamenti amichevoli:
- 5 agosto: al Filadelfia contro il Vado
- 8 agosto: in trasferta contro l’Avellino
Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: l’esordio ufficiale è fissato per la notte di Ferragosto all’Olimpico Grande Torino, dove i granata affronteranno la Carrarese in Coppa Italia.