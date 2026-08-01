Venezia, sconfitta 4-3 contro il Saint Etienne: Stroppa promuove la squadra dopo il test in Francia

Un’altra prova utile per mettere minuti nelle gambe e valutare i progressi della squadra. Il Venezia chiude il secondo test internazionale della preparazione estiva con una sconfitta per 4-3 contro il Saint Etienne, in una gara disputata a porte chiuse al Centro Sportivo di Divonne-les-Bains.

Prima del fischio d’inizio, le due formazioni hanno osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano, rendendo omaggio a una delle figure più rappresentative della storia dello sport.

Sul terreno di gioco non sono mancate emozioni e gol. Il Venezia ha mostrato una buona capacità offensiva trovando tre volte la via della rete grazie a Farji, Adams e Dagasso, ma ha dovuto fare i conti con un Saint Etienne più concreto nei momenti decisivi, capace di imporsi al termine di un confronto intenso.

Per Giovanni Stroppa, però, il risultato non rappresenta l’aspetto principale in questa fase della stagione. Il tecnico ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto e la possibilità di dare spazio a tutta la rosa.

“Eravamo un po’ più stanchi rispetto alle precedenti uscite, ma questo fa parte del percorso. Stiamo accumulando benzina nelle gambe e sono contento di aver potuto coinvolgere diversi giocatori. Abbiamo commesso qualche errore, ma queste partite servono proprio per crescere”.

L’allenatore arancioneroverde ha poi analizzato le difficoltà incontrate contro una squadra intensa e organizzata.

“È stata una partita tutt’altro che semplice, con qualche momento di nervosismo e alcune provocazioni. Nonostante questo, considero il test molto positivo: abbiamo affrontato una squadra che ha mostrato qualità, ritmo e una buona organizzazione di gioco”.

Il Venezia continuerà ora il lavoro quotidiano in ritiro, concentrandosi sulla crescita atletica e tattica in vista del prossimo appuntamento.

“Da domani ripartiremo con grande impegno, preparando nel migliore dei modi la partita di sabato prossimo”, ha concluso Stroppa.

Al di là della sconfitta, la sfida contro il Saint Etienne ha fornito indicazioni importanti allo staff tecnico, confermando la necessità di continuare a lavorare per arrivare pronti agli impegni ufficiali della nuova stagione.