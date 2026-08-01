Inter – Manchester City 1-1. Ai calci di rigore sorride Chivu

L’Inter inaugura la sua tournée estiva con un successo di prestigio.
Nell’amichevole disputata a Hong Kong, i nerazzurri pareggiano 1-1 nei tempi regolamentari contro il Manchester City e si impongono ai calci di rigore, conquistando la vittoria grazie a una maggiore freddezza dal dischetto.
Dopo il vantaggio inglese firmato dal giovane Mubama, la formazione allenata da Cristian Chivu trova il pareggio con Benjamin Pavard, autore di una prova convincente e di un gol che conferma il suo buon momento. Dagli undici metri l’Inter si dimostra più lucida, trasformando tre rigori su cinque, mentre il City ne realizza soltanto uno, con Echeverry. A mettere il sigillo definitivo sul successo nerazzurro è Lavelli, autore del penalty decisivo.
La squadra di Chivu offre una prestazione incoraggiante soprattutto nella prima frazione, giocata con personalità, intensità e buona qualità nella costruzione del gioco. Nella ripresa cresce il Manchester City di Enzo Maresca, che prende in mano il possesso del pallone, ma l’Inter mantiene ordine e compattezza difensiva, concedendo poco agli avversari.
Tra le note più positive della serata spicca la prova di Stankovic, protagonista di un primo tempo di grande qualità, nel quale mette in mostra tecnica, visione di gioco e personalità. In casa City brillano invece Semenyo e il giovane Mubama, autore della rete del momentaneo vantaggio.
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