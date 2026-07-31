Ruud Gullit ricorda Franco Baresi: “Per sempre mio capitano”

Anche Ruud Gullit ha voluto rendere omaggio a Franco Baresi, suo compagno di squadra e uno dei simboli del leggendario Milan di fine anni Ottanta e inizio anni Novanta.

L’ex fuoriclasse olandese ha affidato a Instagram il suo messaggio di affetto e riconoscenza, pubblicando una foto che lo ritrae con Baresi sulle spalle durante gli anni trascorsi insieme in rossonero. A corredo dell’immagine, Gullit ha scritto parole semplici ma profonde: «Riposa in pace Franco Baresi, per sempre mio capitano».

Un ricordo che testimonia il forte legame nato nello spogliatoio di quel Milan capace di dominare in Italia e in Europa, con Baresi leader indiscusso della squadra e Gullit tra i protagonisti assoluti di un’epoca rimasta nella storia del calcio.