Addio a Franco Baresi: martedì l’ultimo saluto a Milano

Milano si prepara a rendere omaggio a Franco Baresi, storica icona del calcio italiano e simbolo del Milan, scomparso questa mattina all’età di 66 anni. Le esequie si svolgeranno martedì alle ore 11 nella Basilica di Sant’Ambrogio, dove familiari, amici, tifosi e personalità del mondo dello sport potranno dare l’ultimo saluto all’ex capitano rossonero.

Resta ancora da definire il programma della camera ardente, i cui orari saranno comunicati nelle prossime ore. Si prevede una grande partecipazione di appassionati desiderosi di rendere omaggio a uno dei più grandi difensori della storia del calcio.

Alla cerimonia funebre non prenderà parte la prima squadra del Milan. Il club, infatti, è già impegnato nella tournée estiva tra Australia e Indonesia, prevista da tempo nell’ambito della preparazione alla nuova stagione. Nonostante l’assenza della squadra, la società rossonera e l’intero ambiente calcistico hanno espresso profondo cordoglio per la perdita di una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia del club e del calcio italiano.

Milano si prepara a rendere omaggio a Franco Baresi, storica icona del calcio italiano e simbolo del Milan, scomparso questa mattina all’età di 66 anni. Le esequie si svolgeranno martedì alle ore 11 nella Basilica di Sant’Ambrogio, dove familiari, amici, tifosi e personalità del mondo dello sport potranno dare l’ultimo saluto all’ex capitano rossonero.

Resta ancora da definire il programma della camera ardente, i cui orari saranno comunicati nelle prossime ore. Si prevede una grande partecipazione di appassionati desiderosi di rendere omaggio a uno dei più grandi difensori della storia del calcio.

Alla cerimonia funebre non prenderà parte la prima squadra del Milan. Il club, infatti, è già impegnato nella tournée estiva tra Australia e Indonesia, prevista da tempo nell’ambito della preparazione alla nuova stagione. Nonostante l’assenza della squadra, la società rossonera e l’intero ambiente calcistico hanno espresso profondo cordoglio per la perdita di una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia del club e del calcio italiano.