Travagliato saluta Franco Baresi: tre giorni di lutto cittadino per l’ex capitano del Milan

La comunità di Travagliato si prepara a rendere omaggio a Franco Baresi, storico capitano del Milan e simbolo del calcio italiano, nato e cresciuto proprio nel paese della Bassa Bresciana. L’amministrazione comunale ha proclamato tre giorni di lutto cittadino, da domenica fino a martedì, giornata in cui si svolgeranno i funerali dell’ex campione.

Durante tutto il periodo di cordoglio, le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta. Il Comune ha inoltre invitato cittadini, associazioni e attività economiche a partecipare al ricordo con iniziative e modalità ritenute appropriate, per testimoniare la vicinanza e l’affetto dell’intera comunità.

«È il modo con cui Travagliato vuole rendere omaggio a un uomo che ha portato il nome del nostro paese nel mondo, restando sempre profondamente legato alle proprie radici», ha dichiarato il sindaco Renato Pasinetti annunciando il provvedimento.

Nel giorno delle esequie è prevista anche la presenza di una delegazione istituzionale del Comune alla cerimonia funebre, per rappresentare una comunità che riconosce in Baresi non solo un grande protagonista dello sport, ma anche un concittadino capace di mantenere vivo il legame con il luogo in cui è nato.