Como, rimonta spettacolare contro il Famalicao: vittoria per 3-2 e terzo posto alla Como Cup

Il Como chiude con un sorriso la propria avventura nella Como Cup. La squadra allenata da Cesc Fabregas conquista il terzo posto del torneo battendo in rimonta il Famalicao per 3-2, al termine di una gara ricca di emozioni e caratterizzata da una grande reazione dopo lo svantaggio iniziale.

L’avvio della partita sorride ai portoghesi, capaci di passare in vantaggio dopo pochi minuti. Ramon interviene in ritardo su Koutsias all’interno dell’area di rigore e l’arbitro assegna il penalty. Dal dischetto si presenta lo stesso attaccante greco, che non sbaglia e porta avanti il Famalicao.

Il Como, però, non si lascia sorprendere e reagisce con grande determinazione. La rimonta prende forma già nel primo tempo: al 7′ Douvikas firma il pareggio con una conclusione precisa, mentre al 13′ Diao completa il sorpasso sfruttando al meglio una situazione nata da un calcio d’angolo.

La formazione di Fabregas continua a spingere e prima dell’intervallo trova anche il gol del doppio vantaggio. È ancora protagonista Diao, che si procura un calcio di rigore. Dagli undici metri Douvikas resta freddo e realizza la rete del 3-1, completando una prestazione da protagonista.

Nella ripresa il Famalicao prova a rimettere in discussione il risultato e al 79′ accorcia le distanze con Jangeal. Gli ultimi minuti diventano intensi, ma il Como difende il vantaggio con attenzione e porta a casa una vittoria importante.

La sfida si era aperta con un momento di grande raccoglimento: prima del calcio d’inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano e figura simbolo di professionalità e leadership.

Per il Como un successo che chiude positivamente il torneo e conferma i progressi della squadra in vista dei prossimi impegni stagionali.