Bergomi ricorda Baresi: “Per il calcio una leggenda, per me un amico indimenticabile”

Il ricordo di Giuseppe Bergomi per Franco Baresi è carico di emozione e affetto. L’ex capitano dell’Inter ha voluto rendere omaggio allo storico difensore del Milan e della Nazionale con parole che raccontano un rapporto costruito in anni di sfide, successi e profondo rispetto reciproco. “Il calcio perde una leggenda, io perdo un amico”, ha dichiarato ai microfoni di Sky.

Bergomi ha ripercorso il cammino condiviso con Baresi, sottolineando come le loro carriere siano cresciute fianco a fianco con la maglia azzurra. “Abbiamo giocato insieme due Mondiali e un Campionato Europeo. È stato un compagno di viaggio straordinario, un punto di riferimento dentro e fuori dal campo”, ha raccontato.

Tra i ricordi più cari, l’ex difensore nerazzurro ha evocato la partita d’addio di Baresi. “Prima della gara gli dissi scherzando: ‘Franco, ma mi fai prendere i fischi?’. Lui, con il sorriso che lo contraddistingueva, mi rispose: ‘Non ti preoccupare, tu ci devi essere’. Era il suo modo di farti sentire sempre parte del gruppo”.

Particolarmente significativo anche l’ultimo momento vissuto insieme durante la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali, quando entrambi portarono la torcia olimpica. “Franco era già malato e, forse per la prima volta, sono stato io ad accompagnare lui. Per tutta la vita, invece, era stato lui a guidare noi. In campo bastavano poche parole per trasmettere sicurezza e indicare la strada”.

Nel suo ricordo, Bergomi ha voluto evidenziare soprattutto le straordinarie qualità umane dell’ex capitano rossonero. “Aveva un carisma unico e una personalità incredibile. Era un leader naturale, capace di trascinare il gruppo con l’esempio prima ancora che con le parole. Di lui conserverò ricordi meravigliosi. Mancherà a tutti noi, come uomo e come campione”.