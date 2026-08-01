Fiorentina, Grosso soddisfatto dopo il pari con il Real: “Stiamo costruendo le basi. Oulai e Fagioli possono giocare insieme”

La Fiorentina esce dal prestigioso test contro il Real Madrid con maggiore consapevolezza e con la soddisfazione di Fabio Grosso. Il tecnico viola ha promosso la prestazione della squadra dopo il pareggio per 2-2 contro i Blancos, sottolineando il valore del lavoro svolto durante la preparazione estiva e l’importanza di costruire gradualmente il nuovo gruppo.

“Sono contento di quello che ho visto. Ci siamo allenati bene e abbiamo affrontato partite molto impegnative. Sicuramente possiamo migliorare tante cose, ma stiamo gettando le basi per affrontare al meglio la stagione”, ha spiegato Grosso al termine della gara.

Uno dei temi affrontati dal tecnico riguarda la possibile convivenza in mezzo al campo tra Cher Ndour Oulai e Nicolò Fagioli. Una soluzione che Grosso avrebbe voluto provare già contro il Real Madrid, ma che è saltata per un problema fisico.

“Oulai ha preso una botta e per questo non sono riuscito a schierarlo. Altrimenti avrei provato a metterli insieme. Sono due giocatori con caratteristiche importanti e valuteremo le varie soluzioni”.

La Fiorentina, infatti, sta ancora lavorando sull’inserimento dei nuovi arrivati e sulla costruzione di un’identità precisa.

“Molti ragazzi sono arrivati da poco, quindi serve tempo per trovare le giuste distanze e gli automatismi. L’importante è continuare a lavorare con entusiasmo e disponibilità”.

Su Mastantuono: “Sono felice dei ragazzi che ho”

Inevitabile anche un passaggio sul mercato e sul possibile interesse per Franco Mastantuono, talento argentino accostato alla Fiorentina. Grosso, però, ha preferito concentrarsi sui giocatori già a disposizione.

“Sono contento dei ragazzi che ho. Abbiamo un gruppo che sta lavorando bene e il nostro compito è migliorare giorno dopo giorno”.