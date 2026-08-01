Udinese, gol e spettacolo in Austria: il Mainz fermato sul 3-3. Davis protagonista, Zaniolo a segno

L’Udinese continua il proprio percorso di avvicinamento alla nuova stagione con segnali incoraggianti. Nel penultimo test del ritiro estivo, disputato a Mittersill in Austria, i bianconeri hanno pareggiato 3-3 contro il Mainz, formazione tedesca di livello internazionale reduce da un importante cammino nella scorsa Conference League, chiusa con la qualificazione ai quarti di finale.

Una gara ricca di ritmo, occasioni e continui cambi di fronte, che ha permesso a mister Kosta Runjaic di valutare la crescita della squadra dopo settimane di lavoro intenso. Al di là del risultato, il tecnico friulano ha potuto apprezzare la personalità mostrata dai suoi giocatori contro un avversario abituato a confrontarsi su palcoscenici europei.

Grande protagonista della sfida è stato Keinan Davis, autore di una doppietta che conferma il suo ottimo stato di forma durante la preparazione estiva. L’attaccante ha dimostrato presenza fisica, incisività e capacità di essere un punto di riferimento per il reparto offensivo.

A completare il tabellino dell’Udinese è arrivato il gol di Nicolò Zaniolo, una delle novità più attese della squadra bianconera. Il centrocampista offensivo ha lasciato il segno in una partita intensa, mostrando qualità e partecipazione alla manovra.

Il confronto con il Mainz ha rappresentato un test significativo per la formazione di Runjaic, chiamata a misurarsi contro un avversario organizzato e competitivo. L’Udinese ha mostrato carattere riuscendo a reagire nei momenti più delicati e mantenendo un buon livello di intensità fino al triplice fischio.

Il percorso di preparazione prosegue dunque con indicazioni positive. La squadra friulana si avvicina agli impegni ufficiali con maggiore consapevolezza, mentre l’ultimo appuntamento del ritiro servirà a perfezionare gli ultimi dettagli tattici e atletici prima dell’inizio della stagione.