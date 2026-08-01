Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
CALCIOMERCATO SERIE A E B – L TABELLONI AGGIORNATI AL 31 LUGLIO 2026 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Como, rimonta spettacolare contro il Famalicao: vittoria per 3-2 e terzo posto alla Como Cup
Caos Cagliari , Esposito lascia il ritiro
Inter - Manchester City 1-1. Ai calci di rigore sorride Chivu

Caos Cagliari , Esposito lascia il ritiro

Agosto 1, 2026
scritto daRedazione

Esplode a Cagliari il caso Sebastiano Esposito: il giocatore ha lasciato il ritiro della squadra a Ponte di Legno senza autorizzazione. Lo comunica in una nota il club rossoblù. Il trequartista ex Inter, spiega la società, al momento non ha fornito motivazioni in merito alla propria decisione. Esposito non partirà con la squadra in Germania per l’amichevole di domani con l’Union Berlin. La società- si legge nel sito del web- valuterà quanto accaduto e si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti. Nei giorni scorsi il Cagliari e il procuratore del giocatore Mario Giuffredi si erano incontrati per valutare una richiesta di adeguamento del contratto. Ma le parti non erano riuscite a trovare un’intesa. 


Agosto 1, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Como, rimonta spettacolare contro il Famalicao: vittoria per 3-2 e terzo posto alla Como Cup

Agosto 1, 2026
Articolo successivo

Inter - Manchester City 1-1. Ai calci di rigore sorride Chivu

Agosto 1, 2026

Recommended for You

Como, rimonta spettacolare contro il Famalicao: vittoria per 3-2 e terzo posto alla Como Cup

Bergomi ricorda Baresi: “Per il calcio una leggenda, per me un amico indimenticabile”

Ruud Gullit ricorda Franco Baresi: “Per sempre mio capitano”

Travagliato saluta Franco Baresi: tre giorni di lutto cittadino per l’ex capitano del Milan

Addio a Franco Baresi: martedì l’ultimo saluto a Milano

Dan Sucu e il caso Securitate: il Cnsas esclude qualsiasi collaborazione con i servizi segreti rumeni

Il calcio rende omaggio a Franco Baresi: un minuto di silenzio in tutte le amichevoli

lI mondo del calcio piange Franco Baresi: il cordoglio di club, compagni e istituzioni