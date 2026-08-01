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CALCIOMERCATO SERIE A E B – L TABELLONI AGGIORNATI AL 31 LUGLIO 2026
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CALCIOMERCATO SERIE A E B – L TABELLONI AGGIORNATI AL 31 LUGLIO 2026

Agosto 1, 2026
scritto daRedazione

ATALANTA

acquisti

    Gaetano (c, Cagliari)

cessioni

    Godfrey (d, Rangers Glasgow)

    Palestra (d, Chelsea)

BOLOGNA

acquisti

    Caccavo (a, Lumezzane)

    Pobega (c, Milan) riscatto

    Alhassane (d, Real Oviedo)

    Amondarain (c, Estudiantes)

    Dovbyk (a, Roma)

cessioni

    Aebischer (c, Pisa) riscatto

    Amey (d, Frosinone)

    Raimondo (a, Frosinone)

    Castro (a, Roma)

    Ravaglia (p, Watford)

CAGLIARI

acquisti

    Romano (c, Roma)

    Akarakiri (c, Everton U18)

    Fazzini (c, Fiorentina)

    Winks (c, Leicester)

    Kofler (d, Sudtirol)

cessioni

    Luvumbo (a, Maiorca)

    Belotti (a, svincolato)

    Gallea (d, Juve Stabia)

    Veroli (d, Sudtirol)

    Wieteska (d, Wieczysta Kraków)

COMO

acquisti

    Milla (c, Getafe)

    Cuenca (d, Barcellona)

    Kaiki (d, Cruzeiro)

    Nico Paz (a, Real Madrid)

    Liberali (c, Catanzaro)

cessioni

    Sergi Roberto (c, svincolato)

    Cassandro (d, Palermo)

    Nucifero (d, Giana Erminio)

    Felipe Jack (d, Cremonese)

    Engelhardt (c, Friburgo)

    Vojvoda (d, Udinese)

FROSINONE

acquisti

    Konè (c, Como) riscatto

    Amey (d, Bologna)

    Raimondo (a, Bologna)

    G. Calvani (d, Genoa)

    Cittadini (d, Atalanta)

    Fini (a, Genoa)

    El Azzouzi (c, svincolato)

    Desplanches (p, Palermo)

    Zerbin (c, Napoli)

    Hasa (c, Napoli)

cessioni

    Dixon (a, Toronto)

FIORENTINA

acquisti

    Fabbian (c, Bologna) riscatto

    Brescianini (c, Atalanta) riscatto

    Viery (d, Gremio)

    Dragusin (d, Tottenham)

    Atta (c, Udinese)

    Jimenez (d, Bournemouth)

    Oulai (c, Trabzonspor)

    Valdepenas (d, Real Madrid)

cessioni

    Beltran (a, River Plate)

    Kouadio (d, Monza)

    Amatucci (c, Deportivo)

    Martinelli (p, Avellino)

    Fazzini (c, Cagliari)

    Gosens (d, Schalke 04)

    Richardson (c, Le Havre)

    Bianco (c, Modena)

    Distefano (a, Empoli)

    Barak (c, Apoel Nicosia)

    Scuderi (d, Juve Stabia)

    Comuzzo (d, Torino)

    Balbo (d, Sturm Graz)

    Moreno (d, Venezia)

GENOA

acquisti

    Colombo (a, Milan) riscatto

    Marcelo Vaz (d, Varesina)

    Baldanzi (c, Roma) prestito con obbligo di riscatto

    Meichtry (c, Thun)

    Wiafe (c, Modena)

    Puczka (d, Juventus)

    Traoré (c, Marsiglia)

cessioni

    Ekhator (d, Juventus)

    Consiglio (p, Modena)

    Odero (p, Modena)

INTER

acquisti

    Alexandar Stankovic (c, Bruges) riacquisto

    Akanji (d, Manchester City) riscatto

    Provedel (p, Lazio)

    Massolin (c, Modena)

    Stones (d, svincolato)

cessioni

    Sommer (p, svincolato)

    Acerbi (d, svincolato)

    Darmian (d, svincolato)

    De Vrij (d, svincolato)

    Carboni (d, Parma)

    Dumfries (d, Real Madrid)

JUVENTUS

acquisti

    Openda (a, Lipsia) riscatto

    Boga (a, Nizza) riscatto

    Ekhator (a, Genoa)

    Celik (d, svincolato)

cessioni

    Vlahovic (a, svincolato)

    Pietrelli (c, Vicenza)

    Faticanti (c, Avellino)

    Openda (a, Lione)

    Rouhi (d, Carrarese)

LAZIO

acquisti

    Pedraza (d, Villarreal)

    Doekhi (d, svincolato)

    Galassi (c, Real Madrid)

cessioni

    Gila (d, Milan)

    Calvani (d, Milan)

LECCE

acquisti

cessioni

    Camarda (a, Milan)

    Ramadani (c, Corum SK)

MILAN

acquisti

    Camarda (a, Lecce) riscatto

    Gonçalo Ramos (a, Psg)

    Gila (d, Lazio)

    Diawara (d, Troyes)

cessioni

MONZA

acquisti

    Lucchesi (d, Fiorentina) riscatto

    Foe Ondoa (c, Estoril)

    Kouadio (d, Fiorentina)

    Mangas (d, Sporting)

    Varela (a, Benfica)

cessioni

    Hernani (c, Palermo)

    Azzi (d, Modena)

    Ravanelli (d, Sampdoria)

NAPOLI

acquisti

    Alisson Santos (a, Sporting) riscatto

    Hojlund (a, Manchester United) riscatto

    Milinkovic Savic (p, Torino) riscatto

cessioni

    Juan Jesus (d, svincolato)

    Elmas (c, Lipsia) f.p.

    Hasa (c, Frosinone)

    Zerbin (c, Frosinone)

PARMA

acquisti

    Nicolussi Caviglia (c, Venezia) riscatto

    Lontani (a, Milan)

    Cremaschi (c, Inter Miami) riscatto

    Daffara (p, Avellino)

    Carboni (d, Inter)

    Diallo (a, Borussia Dortmund)

cessioni

    Estevez (c, svincolato)

    Sits (a, Dordrecht)

    Martinez (c, Arezzo)

    Tigani (c, Ospitaletto)

    Cardinali (a, Spezia)

    Benedyczak (a, Kasımpaşa)

ROMA

acquisti

    Malen (a, Aston Villa) riscatto

    Ghilardi (d, Verona) riscatto

    Castro (a, Bologna)

cessioni

    Sangaré (d, Elche)

    Saud Abdulhamid (d, Lens)

    Baldanzi (c, Genoa)

    Romano (c, Cagliari)

    Celik (d, svincolato)

    Pagano (c, Cesena)

    Dovbyk (a, Bologna)

SASSUOLO

acquisti

    Muric (p, Ipswich Town) riscatto

    Walukiewicz (d, Torino) riscatto

    Bowie (a, Verona)

cessioni

    Tressoldi (d, Atletico Mineiro)

    Muharemovic (d, Leeds)

    Mulattieri (a, Verona)

TORINO

acquisti

    Simeone (a, Napoli) riscatto

    Anjorin (c, Empoli) riscatto

    Kulenovic (a, Dinamo Zagabria) riscatto

    Ciammaglichella (c, Juve Stabia) f.p.

    Cacciamani (c, Juve Stabia) f.p.

    Oristanio (a, Venezia)

    Mascardi (p, Spezia)

    Comuzzo (d, Fiorentina)

    Comert (d, svincolato)

    Fitz-Jim (c, Ajax)

cessioni

    Walukiewicz (d, Sassuolo)

    Silva (a, Mantova)

    Lazaro (d, svincolato)

    Maripan (d, svincolato)

    Tameze (c, svincolato)

    Dellavalle (d, Padova)

UDINESE

acquisti

    Gueye (a, Metz) riscatto

    Zaniolo (a, Galatasaray) riscatto

    Chakvetadze (c, Watford)

    Unai Gomez (c, Athletic Bilbao)

    Vojvoda (d, Como)

cessioni

    Sava (p, Craiova)

    Nunziante (p, Arezzo)

    Atta (c, Fiorentina)

    Bravo (a, Watford)

    Pafundi (a, Catanzaro)

    Payero (c, Watford)

VENEZIA

acquisti

    Compagnon (c, Juve Next Gen) riscatto

    Basic (c, svincolato)

    Helgason (c, Lecce)

    Correia (d, Valencia)

    Lisman (a, Lech Poznan)

    L. Berardi (c, Pescara)

    Bella Kotchap (d, Verona)

    A. Rrahmani (a, Sparta Praga)

    Gomes (d, Saragozza)

    Akor Adams (a, Siviglia)

    Moreno (d, Fiorentina)

cessioni

    Doumbia (c, Sporting Lisbona)

    Svoboda (d, Brighton)

    Plizzari (p, Sudtirol)

    Korac (d, Verona)

    Busato (d, svincolato)

    Cannavò (a, Spezia)

    Fila (a, Avellino)

    Compagnon (a, Verona)

CALCIOMERCATO SERIE B – IL TABELLONE

AREZZO

acquisti

    Arena (a, Pisa)

    Nunziante (p, Udinese)

    Seculin (p, svincolato)

    Illanes (d, Carrarese)

    Martinez (c, Parma)

    Cipriani (a, Aranova)

    Cerri (a, Como)

    Sala (c, svincolato)

    Fila (a, Venezia)

    Cagnano (d, Avellino)

cessioni

    Di Chiara (d, fine contratto)

    Venturi (p, fine contratto)

    Guccione (c, Pescara)

ASCOLI

acquisti

    De Pieri (c, Inter under 20)

    Perciun (c, Torino)

    Acampora (c. svincolato)

    Oliveri (d, Atalanta)

cessioni

    Forte (a, Entella)

    Rizzo Pinna (c, Cosenza) f.p.

    Cozzoli (d, Savoia)

    Tavcar (d, Giulianova)

    Corazza (a, svincolato)

    Ndoj (c, svincolato)

AVELLINO

acquisti

    Sassi (p, Atalanta)

    Spadoni (a, Torino)

    Faticanti (c, Juventus)

    Moruzzi (d, Juventus)

    Martinelli (p, Fiorentina)

    Di Maggio (c, Inter)

    Fila (a, Venezia)

cessioni

    Lescano (a, Salernitana)

    Crespi (a, Union Brescia)

    D’Ausilio (c, Iraklis Salonicco)

    De Cristofaro (c, Latina)

    Marchisano (d, Giugliano)

    Cagnano (d, Arezzo)

BENEVENTO

acquisti

    Logan Gaspar (a, Club America)

    Siatounis (c, Potenza)

    Schimmenti (a, Potenza)

    Sylla (p, svincolato)

    Beruatto (d, Pisa)

    Sernicola (d, Cremonese)

    Dalle Mura (d, Juve Stabia)

    Verdi (a, Svincolato)

cessioni

    Nardi (c, fine contratto)

    Perlingeri (a, Audace Cerignola)

CARRARESE

acquisti

    Khafi (c, Psg under 20)

    Guercio (d, Slask Wroclaw)

    Rubino (c, Fiorentina)

    Pinelli (c, Lazio)

    Romani (d, Fiorentina)

    Marconi (a, Parma)

    Cissè (a, Atalanta Under 23)

    Rouhi (d, Juventus)

cessioni

    Cicconi (d, Sampdoria)

    Bouah (c, fine contratto)

    Illanes (d, Arezzo)

    Accornero (a, Trento)

    Scheffer (d, Pineto)

    Zuelli (c, Padova)

CATANZARO

acquisti

    Di Francesco (c, Palermo) riscatto

    Postiglione (d, Pineto)

    Franck Tchaouna (a, svincolato)

    Franky Tchaouna (c, svincolato)

    Candela (d, Spezia)

    Pafundi (a, Udinese)

cessioni

    Cassandro (d, Como) f.p.

    Rispoli (c, Como) f.p.

    Nuamah (c, Sassuolo) f.p.

    Jack (d, Como) f.p.

    Oudin (c, svincolato)

    Brighenti (d, Vicenza)

    Liberali (c, Como)

    Pontisso (c, Cremonese)

CESENA

acquisti

    Caprini (a, Fiorentina)

    Natta (d, Newcastle United Jets)

    Druiventak (a, svincolato)

    Pagano (c, Roma)

cessioni

    Calò (c, Frosinone) riscatto

    Berti (c, Cremonese)

    Bastoni (d, fine contratto)

    Castrovilli (c, fine contratto)

CREMONESE

acquisti

    Berti (c, Cesena)

    Lickunas (a, Perugia)

    Gerli (c, Modena)

    Felipe Jack (d, Como)

    Festa (p, Mantova)

    Pontisso (c, Catanzaro)

cessioni

    Silvestri (p, Karagumruck)

    Ceccherini (d, svincolato)

    Okereke (a, svincolato)

    Vardy (a, svincolato)

    Zanimacchia (c, Padova)

    Nava (p, Alcione Milano)

    Tsadjout (a, Vicenza)

    Pavesi (d, Pergolettese)

    Sernicola (d, Benevento)

    Afena-Gyan (a, Igdir Fk)

EMPOLI

acquisti

    Di Stefano (a, Fiorentina)

cessioni

    Anjorin (c, Torino) riscatto

    Ignacchiti (c, Empoli)

    Konate (a, Juventus)

    Versari (p, Piacenza)

    Ignacchiti (c, Mantova)

    Zanaga (a, Milan)

ENTELLA

acquisti

    Previtali (d, Chiavari)

    Forte (a, Ascoli)

    Corona (a, Palermo)

    Motolese (d, Entella)

cessioni

    Lipani (c, Latina)

JUVE STABIA

acquisti

    Giorgini (d, Sudtirol) riscatto

    Ricciardi (d, Cosenza) riscatto

    Carissoni (d, Cittadella) riscatto

    Patane (c, Verona)

    Caccavo (a, Bologna)

    Scuderi (d, Fiorentina)

    Gallea (d, Cagliari)

cessioni

    Cacciamani (c, Torino) f.p.

    Burnete (a, Lecce) f.p.

    Diakitè (d, Palermo) f.p.

    Kassama (c, Trento) f.p.

    Ciammaglichella (c, Torino) f.p.

    Varnier (d, Sudtirol)

    Maistro (c, svincolato)

    Morachioli (a, svincolato)

    Leone (c, Pisa)

    Dalle Mura (d, Benevento)

    Carissoni (d, Padova)

MANTOVA

acquisti

    Benaissa (d, Casa Pia)

    Castellini (d, Catania)

    Silva (a, Torino)

    Meroni (d, Bari)

    Tomasevic (d, Bologna)

    Gemello (p, Perugia)

    Gliozzi (a, Modena)

    Chinetti (a, Como)

    Spinaccè (a, Inter Under 20)

    Vesentini (c, Union Brescia)

    Ignacchiti (c, Empoli)

    Cajazzo (a, Casarano)

cessioni

    Marras (a, Pisa)

MODENA

acquisti

    Manquant (a, svincolato)

    Sersanti (c, Juventus) riscatto

    Ronco (d, Monopoli)

    Bacchin (a, Perugia)

    Montevago (a, Perugia)

    Consiglio (p, Genoa)

    Odero (d, Genoa)

    Caso (a, Monza) f.p.

    Bozhanaj (c, Reggiana) f.p.

    Olzer (c, Pescara)

    Azzi (d, Monza)

    Brugman (c, svincolato)

    Zanetti (a, Karpaty Lviv)

    Bianco (c, Fiorentina)

cessioni

    Cauz (d, svincolato)

    Cotali (d, svincolato)

    Defrel (a, svincolato)

    Massolin (c, Inter) f.p.

    Strizzolo (a, svincolato)

    Gliozzi (a, Mantova)

    Wiafe (c, Genoa)

    Gerli (c, Cremonese)

PADOVA

acquisti

    Sorrentino (p, Monza) riscatto

    Bordoni (d, Lazio)

    Zanimacchia (c, Cremonese)

    Lovato (d, svincolato)

    Cocchi (d, Inter)

    Zuelli (c, Carrarese)

    Carissoni (d, Juve Stabia)

cessioni

    Penta (c, Arzignano)

    Castegnaro (c, Arzignano)

    Tumiatti (c, Mestre)

PALERMO

acquisti

    Diakitè (d, Juve Stabia) f.p.

    Estevez (c, svincolato)

    Brunori (a, Sampdoria) f.p.

    Gyasi (c, Empoli ) riscatto

    Lund (d, Colonia) f.p.

    Cassandro (d, Como)

    Hernani (c, Monza)

    Fortin (p, Lens)

    Bozzolan (d, Reggiana)

    Barba (d, svincolato)

cessioni

    Bardi (p, Mantova)

    Saric (c, Antalyaspor)

    Di Francesco (c, Catanzaro)

    Bereszynski (d, Motor Lublino)

    Corona (a, Entella)

    Di Bartolo (p, Altamura)

    Desplanches (p, Frosinone)

    Nikolaou (d, Ofi Creta)

    Vasic (c, Sudtirol)

    Lund (d, Birmingham)

PISA

acquisti

    Loyola (c, Independiente) riscatto

    Aebischer (c, Bologna) riscatto

    Denoon (d, Zurigo) riscatto

    Marras (a, Mantova)

    Leone (c, svincolato)

cessioni

    Arena (a, Arezzo)

    Raychev (c, Levski Sofia)

    Lind (a, Nordsjallend)

    Marin (c, Al Nasr)

    Mlakar (a, Maribor)

    Jevsenak (c, Maribor)

SAMPDORIA

acquisti

    Insigne (a, svincolato)

    S. Esposito (c, Spezia) riscatto

    Begic (a, Parma) riscatto

    Cicconi (d, Carrarese) riscatto

    Gartenmann (d, Ferencvaros)

    Sinani (a, svincolato)

    Ravanelli (d, Monza)

    Lauritsen (a, svincolato)

    Viti (d, Nizza)

cessioni

    Coubis (d, Cluj)

SUDTIROL

acquisti

    Varnier (d, Juve Stabia)

    Stabile (d, Inter)

    Mixtur (a, Villefranche)

    Plizzari (p, Venezia)

    Lopes (a, Radomiak)

    Stivanello (d, Bologna)

    Pyytthia (c, Bologna)

    Vasic (c, Palermo)

    Veroli (d, Cagliari)

cessioni

    Mallamo (c, Union Brescia)

    Kofler (d, Cagliari)

VERONA

acquisti

    Bega (c, Stade Nyonnais)

    Leali (p, svincolato)

    Korac (d, Venezia)

    Cerbone (a, Casarano)

    Compagnon (a, Venezia)

    Mulattieri (a, Sassuolo)

    Sezonienko (a, Lechia Danzica)

cessioni

    Ghilardi (d, Roma) riscatto

    Mitrovic (a, Vojvodina)

    Lambourde (a, Servette)

    Bella Kotchap (d, Venezia)

    Gagliardini (c, fine contratto)

    Lirola (d, fine contratto)

    Akpa Akpro (c, fine contratto)

    Pavanati (c, Lumezzane)

    Nwachukwu (d, Lumezzane)

    Cazzadori (d, Spezia)

    Patane (c, Juve Stabia)

    Bowie (a, Sassuolo)

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