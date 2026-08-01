Roma, allarme difesa: il Cardiff cala il poker, Gasperini incassa un pesante 4-1

La preparazione estiva della Roma continua tra luci e ombre. Dopo il pareggio per 3-3 contro il Cannes, i giallorossi di Gian Piero Gasperini incassano una pesante sconfitta per 4-1 sul campo del Cardiff, in un’amichevole che mette in evidenza le difficoltà della squadra, soprattutto nella fase difensiva.

Per la sfida in Galles, il tecnico sceglie di lanciare subito dal primo minuto il nuovo acquisto Santiago Castro, schierato al centro dell’attacco con Paulo Dybala e Matías Soulé a supporto. L’avvio, però, è da incubo.

Il Cardiff impiega appena tre minuti per sbloccare il risultato con Ashford, bravo a sfruttare una delle prime occasioni create dai padroni di casa. La Roma fatica a reagire e continua a concedere spazi, permettendo ai gallesi di raddoppiare al 30′ grazie alla rete di Salech.

I giallorossi hanno l’opportunità di rimettere in discussione la partita pochi minuti dopo, quando conquistano un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Dybala, ma il portiere Trott respinge il tentativo dell’argentino, mantenendo il doppio vantaggio del Cardiff.

L’errore pesa sul morale della squadra e, prima dell’intervallo, arriva anche il terzo gol. Ancora Ashford, protagonista assoluto della serata, firma la doppietta personale e manda il Cardiff al riposo sul 3-0.

Nella ripresa la Roma prova ad alzare il ritmo e trova il gol che riaccende, almeno momentaneamente, le speranze. Al 58′ Soulé serve un ottimo pallone a Dybala, che questa volta non sbaglia e accorcia le distanze.

L’illusione dura pochissimo. Cinque minuti più tardi Tanner approfitta di una nuova disattenzione difensiva e realizza il definitivo 4-1. L’azione scatena le proteste dei giallorossi, convinti che Castro avesse subito un fallo nella fase precedente. La tensione porta anche a un acceso confronto tra Bryan Cristante e Matías Soulé, con Dybala costretto a intervenire per riportare la calma.

Nel finale Gasperini sfrutta la gara per dare spazio a diversi elementi della rosa, concedendo minuti anche ai nuovi arrivati Malen e Robinio Vaz, ma il risultato non cambia.

La serata si chiude con un’altra notizia negativa per la Roma. Al 26′ il centrocampista Bah è stato costretto ad abbandonare il campo in barella dopo una distorsione al ginocchio. Il giocatore, visibilmente dolorante e in lacrime, sarà sottoposto agli accertamenti del caso nelle prossime ore per valutare l’entità dell’infortunio.

Per Gasperini il risultato passa in secondo piano rispetto alle indicazioni emerse dal campo. Se il reparto offensivo continua a mostrare spunti interessanti, è soprattutto la tenuta difensiva a destare preoccupazione. Con l’inizio della stagione ormai alle porte, il tecnico attende risposte dal mercato e un deciso cambio di passo per presentarsi ai primi impegni ufficiali con una squadra più solida e competitiva.