Fiorentina, grande reazione contro il Real Madrid: i viola rimontano due gol e chiudono sul 2-2

Una notte di prestigio per la Fiorentina, che dimostra carattere e personalità contro una delle squadre più blasonate del calcio mondiale. Al Wörthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria, la formazione di Fabio Grosso pareggia 2-2 contro il Real Madrid di José Mourinho al termine di un’amichevole spettacolare, riuscendo a recuperare un doppio svantaggio grazie alle reti di Roberto Piccoli e Moise Kean.
Un test di alto livello per i viola, arrivati alla sfida dopo gli impegni della tournée inglese contro QPR e Watford. Dall’altra parte un Real Madrid ancora privo di diversi big, ma comunque avversario di assoluto prestigio. Una partita dal sapore storico, considerando il precedente della finale di Coppa dei Campioni del 1957, quando le due squadre si affrontarono per il titolo europeo.
Prima del calcio d’inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano.
Fabio Grosso deve rinunciare a Brescianini, fermato da un problema fisico accusato nella precedente amichevole, mentre Mourinho lancia dal primo minuto il nuovo arrivato Dumfries.
Il Real parte meglio e al 12′ trova il vantaggio con Endrick, bravo a finalizzare una delle prime occasioni costruite dai Blancos. La squadra spagnola continua a spingere e poco dopo raddoppia con il giovane Ciria, classe 2008, portandosi sul 2-0.
La Fiorentina però non si arrende e prima dell’intervallo accorcia le distanze. Al 42′ Jimenez inventa un assist preciso per Piccoli, che supera la difesa madridista e firma il gol del 2-1. Per l’attaccante viola si tratta della terza rete consecutiva in questa fase di preparazione estiva.
Nella ripresa la squadra di Grosso cambia atteggiamento e aumenta l’intensità. Gudmundsson sfiora il pareggio con un elegante pallonetto dopo un’iniziativa di Atta, ma il gol del definitivo equilibrio arriva al 58′.
A firmarlo è Moise Kean, che sfrutta alla perfezione l’assist di Fagioli e batte il portiere del Real Madrid riportando il risultato sul 2-2.
Nel finale entrambe le squadre provano a trovare il colpo decisivo, ma il punteggio non cambia. La Fiorentina porta a casa un pareggio importante, non tanto per il risultato in sé, quanto per la risposta caratteriale mostrata contro un avversario di livello internazionale.
Per Fabio Grosso arrivano dunque indicazioni positive dal test austriaco: la squadra ha saputo soffrire, reagire e trovare energie nel momento più delicato della partita.
Il prossimo appuntamento per i viola sarà il 6 agosto contro il Deportivo La Coruña, ultimo test prima degli impegni ufficiali della nuova stagione.