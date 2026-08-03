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La rivincita perfetta: Santoro e Pellacani d’oro a Parigi 2026

Agosto 3, 2026
scritto daRedazione

Spettacolo e trionfo azzurro agli Europei di Nuoto di Parigi 2026! Chiara Pellacani e Matteo Santoro si sono presi la scena salendo sul gradino più alto del podio nel sincro misto dai tre metri, regalando all’Italia la seconda medaglia d’oro della rassegna (la quinta in totale nel medagliere).

Con una prova solida e in costante controllo, la coppia italiana ha chiuso la gara a quota 305.85, lasciandosi alle spalle la coppia degli atleti neutrali russi (286.17) e il duo tedesco (284.19). Dopo una partenza fulminea nei tuffi obbligatori e la gestione perfetta dei coefficienti più alti nelle rotazioni libere, i due azzurri hanno chiuso i conti con un salto finale capolavoro da 70.20 punti, riconmandosi al vertice continentale dopo il titolo mondiale dello scorso anno.

Nel post-gara c’è spazio per la gioia e la complicità: Chiara ha sottolineato l’ottima preparazione e l’affiatamento della coppia, mentre Matteo non ha nascosto la tensione iniziale e la voglia di riscatto dopo la giornata storta precedente, elogiando la partner per aver reso tutto più semplice.

Agosto 3, 2026
scritto daRedazione
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