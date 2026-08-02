Europei di tuffi, doppio trionfo per Chiara Pellacani: oro anche dal trampolino da un metro

Giornata indimenticabile per Chiara Pellacani agli Europei di tuffi.

La 23enne romana conquista il suo secondo titolo continentale nel giro di meno di due ore, imponendosi anche nella finale del trampolino da un metro dopo aver già vinto l’oro nel sincro misto dai tre metri insieme a Matteo Santoro.

Pellacani ha dominato la gara individuale fin dalla prima rotazione, mantenendo il comando per tutta la finale e chiudendo con un punteggio di 298,40 punti. Alle sue spalle si sono classificate la svizzera Michelle Luisa Heimberg, medaglia d’argento con 258,80 punti, e la britannica Desharne Bent-Ashmeil, bronzo con 254,35. Ottima anche la prova dell’altra azzurra Elisa Pizzini, che ha terminato la competizione al quinto posto con 245,30 punti.

Con il successo nel trampolino da un metro, disciplina non presente nel programma olimpico, Pellacani raggiunge un traguardo storico: conquista infatti la sua diciottesima medaglia agli Europei, di cui nove d’oro, diventando la seconda tuffatrice europea più medagliata di sempre. Davanti a lei resta soltanto la leggenda italiana Tania Cagnotto, che tra il 2002 e il 2015 ha collezionato 25 medaglie continentali, di cui 17 d’oro.

Grazie ai risultati ottenuti dagli azzurri, l’Italia sale al secondo posto del medagliere degli Europei con un bottino di tre ori, due argenti e un bronzo, alle spalle della sola Gran Bretagna.