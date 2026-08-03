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Crisi FIFA, Macron entra in scena: sostegno alla linea UEFA contro Infantino

Crisi FIFA, Macron entra in scena: sostegno alla linea UEFA contro Infantino

Agosto 3, 2026
scritto daRedazione

Mentre nel Regno Unito crescono le pressioni su Gianni Infantino, con il primo ministro britannico Andy Burnham che ha chiesto pubblicamente le dimissioni del presidente della FIFA, dalla Francia non è arrivata alcuna presa di posizione ufficiale.

Tuttavia, dietro le quinte, Emmanuel Macron avrebbe assunto un ruolo attivo nella gestione della delicata vicenda.

Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Équipe, il presidente francese segue da giorni gli sviluppi della crisi e avrebbe avviato una serie di contatti telefonici e confronti con i principali protagonisti del calcio internazionale. Un coinvolgimento che andrebbe ben oltre il semplice interesse istituzionale per lo sport.

Al centro delle tensioni c’è il progetto, successivamente ritirato, di cedere a investitori privati una quota dei diritti commerciali della Coppa del Mondo e del Mondiale per Club. Un’iniziativa che ha provocato forti contrasti all’interno della governance della FIFA, alimentando dubbi sulla gestione di Infantino.

Stando alla ricostruzione del quotidiano francese, Macron avrebbe condiviso la posizione della UEFA, favorevole a bloccare l’operazione per salvaguardare l’unità del calcio mondiale ed evitare una frattura tra le diverse confederazioni. Pur senza esporsi pubblicamente, il capo dell’Eliseo avrebbe quindi scelto di intervenire direttamente, superando di fatto il tradizionale principio di non interferenza della politica negli affari delle organizzazioni sportive.

Una mossa che conferma come la crisi della FIFA abbia ormai assunto una dimensione non soltanto sportiva, ma anche politica e diplomatica.

Agosto 3, 2026
scritto daRedazione
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