Milan – Inter finisce 1-1

Si chiude senza vincitori il primo derby della stagione tra Milan e Inter, che a Perth impattano sull’1-1 al termine di una gara intensa e ricca di spunti, nonostante il carattere amichevole della sfida.

Nel corso della prima frazione sono i rossoneri a mostrare maggiore brillantezza, creando le occasioni più pericolose. La chance più nitida capita sui piedi di Yunus Musah, che lascia partire una conclusione potente destinata in rete, fermata soltanto dal palo.

L’equilibrio si spezza in apertura di ripresa, quando l’Inter trova il vantaggio. Nicolò Barella serve un pallone preciso in area, dove Federico Dimarco si fa trovare pronto per il più semplice dei tap-in, firmando l’1-0 nerazzurro.

Il Milan, però, non si arrende e aumenta la pressione nella parte finale dell’incontro. La svolta arriva con un calcio di rigore conquistato da Christopher Nkunku dopo un contatto con Carlos Augusto, giudicato falloso dall’arbitro nonostante le proteste dell’Inter. Dal dischetto è lo stesso attaccante francese a mantenere la calma e a battere il portiere, fissando il risultato sull’1-1.

Contrariamente a quanto era stato annunciato alla vigilia, al termine dei 90 minuti non si è disputata la serie di calci di rigore. Il primo derby estivo si conclude quindi con un pareggio che lascia indicazioni interessanti a entrambe le squadre, chiamate ora a proseguire la preparazione in vista degli impegni ufficiali della nuova stagione.