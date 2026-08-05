Inter, Chivu:” la squadra+ in crescita , i risultati arriveranno”

l pareggio nel derby amichevole contro il Milan lascia sensazioni positive a Cristian Chivu, che al termine della sfida di Perth preferisce soffermarsi sui progressi della sua Inter piuttosto che sul risultato finale.

L’allenatore nerazzurro ha evidenziato come il lavoro svolto durante la preparazione estiva stia dando i primi frutti, sottolineando l’impegno mostrato quotidianamente dalla squadra. In questa fase della stagione, ha spiegato, l’obiettivo principale non è vincere le amichevoli, ma costruire una solida condizione atletica e assimilare i meccanismi di gioco.

Chivu si è detto soddisfatto anche della risposta dei suoi giocatori, molti dei quali hanno accumulato un buon minutaggio pur non essendo ancora al massimo della forma. La qualità espressa in campo rappresenta un segnale incoraggiante, anche se la brillantezza fisica è ancora lontana da quella che servirà all’inizio del campionato.

Analizzando la gara, il tecnico ha ammesso che l’Inter ha incontrato qualche difficoltà nei primi minuti. La squadra ha faticato a gestire gli spazi e ha commesso diversi errori nella costruzione dell’azione, anche a causa dell’intensità del pressing esercitato dal Milan. Con il trascorrere della partita, però, i nerazzurri sono riusciti a prendere le misure agli avversari, trovando maggiore fluidità nel palleggio e soluzioni più efficaci per uscire dalla pressione.

Per Chivu, la prestazione rappresenta dunque un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita della squadra. Il tecnico guarda con fiducia alle prossime settimane, convinto che il lavoro svolto in allenamento permetterà all’Inter di presentarsi nelle migliori condizioni ai primi impegni ufficiali della nuova stagione.