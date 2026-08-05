Lecce, nuova rivoluzione ai vertici: Mencucci lascia il ruolo di amministratore delegato

Il Lecce si trova ad affrontare un nuovo e inatteso cambiamento all’interno della propria dirigenza. Dopo la separazione con Pantaleo Corvino al termine della scorsa stagione, anche Sandro Mencucci avrebbe deciso di interrompere il proprio percorso con il club salentino, rassegnando le dimissioni da amministratore delegato.

La notizia, emersa nel corso della giornata, sta trovando conferme sempre più consistenti, anche se dalla società non è ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale. Secondo le indiscrezioni, il dirigente avrebbe inviato una comunicazione formale ai vertici del Lecce per ufficializzare la propria decisione di lasciare l’incarico.

L’addio di Mencucci avrebbe colto di sorpresa la dirigenza giallorossa, compreso il presidente Saverio Sticchi Damiani, che non si sarebbe aspettato una scelta così improvvisa. Un’uscita che apre inevitabilmente nuovi interrogativi sull’assetto societario e sulla programmazione del club in vista della stagione ormai alle porte.

Al momento non sono state rese note le motivazioni che hanno portato il dirigente a fare un passo indietro. Il silenzio della società alimenta le indiscrezioni, mentre tifosi e addetti ai lavori attendono una presa di posizione ufficiale che possa chiarire i contorni della vicenda.

Per il Lecce si tratta dell’ennesimo cambiamento ai piani alti in pochi mesi, un momento delicato che potrebbe portare a una nuova riorganizzazione dell’organigramma societario proprio alla vigilia dell’inizio della stagione sportiva.

ecce, nuova rivoluzione ai vertici: Mencucci lascia il ruolo di amministratore delegato

Il Lecce si trova ad affrontare un nuovo e inatteso cambiamento all’interno della propria dirigenza. Dopo la separazione con Pantaleo Corvino al termine della scorsa stagione, anche Sandro Mencucci avrebbe deciso di interrompere il proprio percorso con il club salentino, rassegnando le dimissioni da amministratore delegato.

La notizia, emersa nel corso della giornata, sta trovando conferme sempre più consistenti, anche se dalla società non è ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale. Secondo le indiscrezioni, il dirigente avrebbe inviato una comunicazione formale ai vertici del Lecce per ufficializzare la propria decisione di lasciare l’incarico.

L’addio di Mencucci avrebbe colto di sorpresa la dirigenza giallorossa, compreso il presidente Saverio Sticchi Damiani, che non si sarebbe aspettato una scelta così improvvisa. Un’uscita che apre inevitabilmente nuovi interrogativi sull’assetto societario e sulla programmazione del club in vista della stagione ormai alle porte.

Al momento non sono state rese note le motivazioni che hanno portato il dirigente a fare un passo indietro. Il silenzio della società alimenta le indiscrezioni, mentre tifosi e addetti ai lavori attendono una presa di posizione ufficiale che possa chiarire i contorni della vicenda.

Per il Lecce si tratta dell’ennesimo cambiamento ai piani alti in pochi mesi, un momento delicato che potrebbe portare a una nuova riorganizzazione dell’organigramma societario proprio alla vigilia dell’inizio della stagione sportiva.