Lazio in grande forma: poker all’Ostiamare, Ratkov e Zaccagni trascinano i biancocelesti

La Lazio continua a lanciare segnali incoraggianti in vista dell’inizio della nuova stagione. Nel quinto test del precampionato, la formazione di Gennaro Gattuso supera con un netto 4-0 l’Ostiamare di Daniele De Rossi al centro sportivo di Formello, confermando il proprio stato di forma e allungando la serie di risultati utili nelle amichevoli estive.

Nonostante le assenze di diversi elementi importanti, tra cui Pellegrini, Nuno Tavares, Patric, Gigot, Cataldi e Isaksen, i biancocelesti riescono a imporsi con autorità. L’unico vero spavento arriva nei primi minuti, quando Tonin colpisce il palo per gli ospiti, sfiorando il vantaggio. Da quel momento, però, la Lazio prende in mano il controllo della partita.

A sbloccare il risultato è Ratkov, sempre più protagonista di questa preparazione. L’attaccante serbo sfrutta al meglio un calcio d’angolo battuto da Noslin e di testa firma l’1-0. Poco prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio: Ratkov si fa trovare ancora pronto e con un preciso destro realizza la sua doppietta personale, salendo a cinque reti in questo precampionato.

Nella ripresa Gattuso continua a ricevere risposte positive dai suoi uomini e la Lazio aumenta ulteriormente il divario. Mattia Zaccagni prima si vede respingere dalla traversa un calcio di rigore, ma sugli sviluppi dell’azione è il più veloce ad arrivare sul pallone e insacca il 3-0. Il capitano biancoceleste completa poi la sua doppietta personale nel finale, chiudendo definitivamente i conti e fissando il risultato sul 4-0.

Una prestazione convincente sia dal punto di vista del gioco che dell’intensità, con la squadra che continua a crescere sotto la guida del nuovo tecnico. L’ultimo banco di prova prima degli impegni ufficiali sarà l’amichevole contro il Frosinone, in programma il 9 agosto, mentre l’esordio stagionale arriverà successivamente in Coppa Italia contro il Mantova.