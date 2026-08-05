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Zhegrova illumina la Juventus: il Chelsea va ko, bianconeri ancora imbattuti

Agosto 5, 2026
scritto daRedazione

La Juventus continua a convincere nella tournée estiva e mette in bacheca un altro successo di prestigio. A Hong Kong, i bianconeri hanno superato il Chelsea per 1-0 grazie a una splendida rete di Edon Zhegrova, autore del gol decisivo nella seconda metà di gara su un perfetto assist di Kenan Yildiz, al suo primo impiego in questa preparazione estiva.

Una vittoria che conferma i segnali di crescita della squadra, ancora imbattuta dopo i precedenti successi ottenuti contro Standard Liegi e Nizza. Anche la fase difensiva continua a dare risposte incoraggianti, con Bremer e compagni capaci di chiudere un’altra gara senza subire reti.

Privo di Kolo Muani e Alajbegovic, ancora ai box e non rientrati negli allenamenti con il gruppo, il tecnico bianconero ha confermato l’impianto tattico già visto nelle precedenti uscite. La squadra è scesa in campo con un 4-2-3-1 dinamico, caratterizzato da continui cambi di posizione sugli esterni, Cambiaso impiegato in una posizione più avanzata e la coppia Locatelli-Douglas Luiz a dettare i tempi davanti alla difesa.

Nella ripresa sono arrivati anche diversi esperimenti. L’ingresso di Yildiz ha dato nuova brillantezza alla manovra offensiva, mentre Zhegrova ha sfruttato al meglio l’occasione firmando il gol partita. Spazio anche per Koopmeiners, con il reparto arretrato che ha mantenuto solidità grazie alle conferme di Gatti, Kelly e Celik.

La tournée estiva proseguirà l’8 agosto a Perth, in Australia, dove la Juventus affronterà l’Inter in un nuovo test internazionale. Un appuntamento di grande fascino che offrirà ulteriori indicazioni sul percorso di crescita dei bianconeri in vista dell’inizio della nuova stagione.

Agosto 5, 2026
scritto daRedazione
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